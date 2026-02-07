argentabihari krisztinadevizahitelfővárosi törvényszék
48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg

Mohos Márton / 24.hu
2026. 02. 07. 07:00
A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bíróságának iránymutatása alapján döntött az adósok javára, akik közben mindenüket elveszítették, és az ellenük indult végrehajtási eljárás továbbra is zajlik. Bár az ítélet nem jogerős, az árfolyamkockázatról szóló tájékoztató hiányossága miatt a hitelezőnek várhatóan fizetnie kell majd.

Több mint nyolc év pereskedés után pénteken ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék abban a devizahiteles perben, amelynek előzményeit a 24.hu ismertette tavaly decemberben. A Szabó család hitelszerződéséről a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította, hogy érvénytelen, ám kálváriájuk nem ért véget, az ellenük zajló végrehajtási eljárást pedig máig sem szüntették meg.

A család két részletben – 2006-ban és 2008-ban – tízmillió forint svájci frank alapú kölcsönt vett föl ingatlanvásárlás céljából a mára végelszámolás alatt álló Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-től. A folyamatosan emelkedő törlesztőrészleteket 2015-ig tudták fizetni, ezután a bank felmondta a szerződésüket. Ekkorra a család már több mint tízmillió forintot fizetett vissza, tehát a kapott kölcsön tőkeösszeget törlesztették.

Ugyanakkor Szabóék úgy vélték, nem kaptak tisztességes tájékoztatást arról, hogy akkora mértékben növekedhetnek terheik az árfolyamváltozásból fakadóan, hogy a kölcsön részleteit képtelenek lesznek fizetni, ezért bírósághoz fordultak. Kérték a szerződés érvénytelenségének megállapítását, mégpedig az árfolyamkockázatról szóló hiányos tájékoztatás miatt.

Első- és másodfokon még elvesztették a pert, azonban a Kúria a javukra fordított 2022-ben. Megállapították, hogy

az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelen.

A Kúria a Fővárosi Törvényszéket – mint elsőfokú bíróságot – új eljárás lefolytatására utasította.

