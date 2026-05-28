Keanu Reeves kegyelmet kért a Netflixet milliókkal meglopó rendezőnek

Levelet írt a Carl Rinsch rendező ügyében eljáró bírónak Keanu Reeves, aki kegyelmet kért a börtönre ítélt rendezőnek. A színész és a rendező évtizedek óta ismerik egymást, korábban a 47 Ronin című filmben dolgoztak együtt, később pedig a színész anyagilag támogatta Rinsch egyik projektjét.

Sorozat helyett Rolls-Royce

Rinsch Reeves segítségével kezdte el forgatni az előbb White Horse, majd Conquest néven futó projektjét, amely egy scifisorozat lett volna. Reeves anyagi segítséget nyújtott a rendezőnek, hogy az első hat epizódot leforgathassa, amellyel aztán házalni kezdett a stúdióknál, míg végül a Netflix meg is látta benne a fantáziát, és 44 millió dollárt adott a projektre. 2020-ban azonban Rinsch újabb támogatást kért, a cég pedig adott is neki újabb 11 milliót. A rendező azonban nem épp a sorozatba forgatta a további milliókat, hanem magánszámlákra utalta, és elszórta:

öt Rolls-Royce-t és egy Ferrarit vásárolt, több százezer dollárt költött drága órákra, ruhákra, csúcsminőségű matracokra és luxuságyneműkre és kriptovalutára, miközben ötcsillagos szállodákban lakott Kaliforniában és Spanyolországban.

Mivel a munkálatok érthető módon nem haladtak, a Netflix végül 2021 elején törölte a sorozat fejlesztését, miután hírek szerint Rinsch viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Emiatt egyrészt feleségével is váláshoz vezetett a kapcsolatuk, másrészt a Netflix is bíróságra vitte az ügyet.

Rinsch azzal védekezett, hogy a luxuscikkek a forgatáshoz kellettek, ám a bíróság nem neki adott igazat. 2025 decemberében bűnösnek találták többrendbeli elektronikus csalás és pénzmosás vádjában. Az ügyészek szerint a vádak összesen 90 év börtönbüntetést vonhatnak maguk után, bár a tényleges büntetés ennél várhatóan rövidebb, 8-10 év lesz. Június 29-én hirdetnek ítéletet.

Kegyelmet kért neki

Reeves a börtönbüntetés kiszabása előtt levélben kereste fel az ügyben eljáró bírót, amelyben arra kérte, hogy az igazságosság mellett kegyelmet is gyakoroljon Rinsch esetében, akit kivételes művésznek nevezett. Azzal érvelt, hogy a rendező képes saját magát szabotálni azzal, hogy gyakran nagyítja fel, színezi ki a történteket, ezzel ellentmondásokba sodorva saját magát. Hozzáteszi, semmiképp sem szeretné bagatellizálni a bűneit, csupán meg akarja megvilágítani a mögöttes okokat.