carl rinschcsalásfilmtvkeanu reeves
Kultúra

Keanu Reeves kegyelmet kért a Netflixet milliókkal meglopó rendezőnek

Keanu Reeves a 47 Ronin című filmben.
H2F Entertainment / Universal Pict / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
Keanu Reeves a 47 Ronin című filmben.
admin Polák Zsóka
2026. 05. 28. 13:42
Keanu Reeves a 47 Ronin című filmben.
H2F Entertainment / Universal Pict / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
Keanu Reeves a 47 Ronin című filmben.
A 47 Ronin rendezője a sorozat helyett inkább luxuskocsikra és kriptovalutára költötte a Netflix pénzét.

Levelet írt a Carl Rinsch rendező ügyében eljáró bírónak Keanu Reeves, aki kegyelmet kért a börtönre ítélt rendezőnek. A színész és a rendező évtizedek óta ismerik egymást, korábban a 47 Ronin című filmben dolgoztak együtt, később pedig a színész anyagilag támogatta Rinsch egyik projektjét.

Sorozat helyett Rolls-Royce

Rinsch Reeves segítségével kezdte el forgatni az előbb White Horse, majd Conquest néven futó projektjét, amely egy scifisorozat lett volna. Reeves anyagi segítséget nyújtott a rendezőnek, hogy az első hat epizódot leforgathassa, amellyel aztán házalni kezdett a stúdióknál, míg végül a Netflix meg is látta benne a fantáziát, és 44 millió dollárt adott a projektre. 2020-ban azonban Rinsch újabb támogatást kért, a cég pedig adott is neki újabb 11 milliót. A rendező azonban nem épp a sorozatba forgatta a további milliókat, hanem magánszámlákra utalta, és elszórta:

 öt Rolls-Royce-t és egy Ferrarit vásárolt, több százezer dollárt költött drága órákra, ruhákra, csúcsminőségű matracokra és luxuságyneműkre és kriptovalutára, miközben ötcsillagos szállodákban lakott Kaliforniában és Spanyolországban.

Mivel a munkálatok érthető módon nem haladtak, a Netflix végül 2021 elején törölte a sorozat fejlesztését, miután hírek szerint Rinsch viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Emiatt egyrészt feleségével is váláshoz vezetett a kapcsolatuk, másrészt a Netflix is bíróságra vitte az ügyet.

Rinsch azzal védekezett, hogy a luxuscikkek a forgatáshoz kellettek, ám a bíróság nem neki adott igazat. 2025 decemberében bűnösnek találták többrendbeli elektronikus csalás és pénzmosás vádjában. Az ügyészek szerint a vádak összesen 90 év börtönbüntetést vonhatnak maguk után, bár a tényleges büntetés ennél várhatóan rövidebb, 8-10 év lesz. Június 29-én hirdetnek ítéletet.

Kegyelmet kért neki

Reeves a börtönbüntetés kiszabása előtt levélben kereste fel az ügyben eljáró bírót, amelyben arra kérte, hogy az igazságosság mellett kegyelmet is gyakoroljon Rinsch esetében, akit kivételes művésznek nevezett. Azzal érvelt, hogy a rendező képes saját magát szabotálni azzal, hogy gyakran nagyítja fel, színezi ki a történteket, ezzel ellentmondásokba sodorva saját magát. Hozzáteszi, semmiképp sem szeretné bagatellizálni a bűneit, csupán meg akarja megvilágítani a mögöttes okokat.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Már naponta vérzett az orrom a stressztől” – mégsem megy Amerikába tanulni Schóbert Norbi Jr.
Lovász László a távozása óta nem hallgat Bochkort: „Azt sem tudom, az utódom hogyan muzsikál”
A Klebelsberg Központot átvilágítják, elnöke nyugdíjba megy
Kvíz: felismered a legendás horrorfilmeket egyetlen képkockáról?
A CATL debreceni gyára előtt május 5-én felbugyogó zöld folyadék.
Mérgező anyagokat mutattak ki a debreceni akkumulátorgyár előtt felbugyogó zöld folyadékban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik