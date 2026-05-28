Sosem látott profiteső Garancsi István cégénél, hasonló eddig csak Mészáros Lőrincnek sikerült

A Market Zrt. tavaly 367,7 milliárdos árbevételt ért el, ami abszolút rekord, éves összevetésben pedig 60 milliárdos növekedés – írja a G7.hu a társaság beszámolója nyomán.

Eközben a cég nyeresége minden korábbit meghaladva megközelítette a 41 milliárd forintot. A profit mértékét jól mutatja, hogy az építőiparban ennél több nyereséget egy éven belül eddig csak Mészáros Lőrinc állami megbízásokkal kitömött vasútépítő cége, a V-Híd Zrt. tudott felmutatni, az is csak egyszer.

Bár az erről szóló dokumentumot még nem hozták nyilvánosságra, egy cégbíróságra leadott jegyzőkönyvből kiderül, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a vállalat az idén is fizet osztalékot, ezúttal 15 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy öt év alatt több mint 100 milliárd forintot vehetnek ki a tulajdonosok ilyen formában a vállalatból.

A vállalatnak erős kötődése volt a leköszönt kormányzathoz. A cég többségi tulajdonosa, a távozó miniszterelnöknek túrát szervező Garancsi István (aki ezért kapcsolatukat kötélbarátságnak nevezte) a NER alatt az ország leggazdagabb emberei közé küzdötte fel magát. Vagyonát 200-300 milliárd forint közé becsülik.

A Market Zrt. évek óta a legnagyobb bevételű és az egyik legtöbb nyereséget termelő építőipari vállalkozás Magyarországon. A G7 szerint ugyanakkor nem lenne meglepő, ha a kormányváltást követően a Market bevétele visszaesne az állami megbízások elmaradása miatt.

A beszámoló kitekintésében maga a cég is arról írt, hogy már 2025-ben is elsősorban a korábbi évekről áthúzódó munkák hajtották a bevételüket, ám az új projektek számában visszaesést tapasztaltak.