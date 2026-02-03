Bombát robbantott Pintér Bence: 1,7 milliárd forint eltűnésére hivatkozva a győri közgyűlés feloszlatását kezdeményezi

Amit most feltártunk, azt nem szabad tűrni

– fogalmazott kedden közzé tett videójában az ellenzéki Tiszta Szívvel a Városért színeiben politizáló Pintér Bence. A győri polgármester elmondta: „a gazdasági beszámolók alapján 2025 januárja és szeptembere között, alig kilenc hónap alatt eltűnt a Fekete Dávid bizottsági elnök és a fideszes többségű városstratégiai bizottság által irányított Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze.”

A városvezető szerint

nincs meg legalább 1,7 milliárd forint.

A polgármester hozzátette: az önkormányzati lakáskassza „1993 óta gyűlik: minden önkormányzati lakásból és ingatlanból befolyó bérleti díj ide kerül. Ezek a források célhoz kötöttek: az önkormányzat és az önkormányzati cég közötti vagyonkezelési szerződés szerint azokat csak és kizárólag önkormányzati lakások és ingatlanok felújítására, karbantartására, építésére költheti a vagyonkezeléssel megbízott Győr-Szol.”

Hétfőn számoltunk be arról, hogy viharosan indult az év a győri közgyűlésben. Cikkünkben azt jósoltuk, hogy a parlamenti választások kampányában a feszültség tovább fokozódhat, az azonban lapunkat is meglepetésként érte, hogy a most szerdára elnapolt közgyűlés előtt minden eddiginél nagyobb botrány robbant ki.