Kórházba vitték a debreceni asszonyt, 12 milliót nyúlt le a bejárónője

Alaposan megkopasztott a takarónője agy debreceni asszonyt addig, amíg az a kórházban tartózkodott. A Debreceni Járási Ügyészség minősített lopás bűntette és más bűncselekmény miatt állítja bíróság elé az enyves kezű bejárónőt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a nő rendszeresen járt a későbbi áldozata lakásába takarítani, de eljárt bevásárolni is, így kulccsal rendelkezett. Az elkövető tudta, hogy a tulaj nagy összegű készpénzt tart az otthonában.

Az asszony kórházba került, ezalatt a nő a lakásból ellopott 12 millió 400 ezer forintot. A nő 2 és félmilliót átadott egy személynek, aki sokszor segített a tulajdonosnak. Ő a pénzt nem tartotta meg, hanem átadta a kórházban lévő asszony külföldről hazaérkező rokonának.

Visszavitt ötmilliót

A bejárónő tudomást szerzett arról, hogy a rokon hamarosan hazajön, és tartott attól, hogy észre fogja venni a pénz hiányát, ezért tavaly októberben visszavitt ötmillió forintot az asszony lakására. Tavaly októberben az elkövető átvette a kórházi dolgozóktól megőrzésre az áldozat arany ékszereit, majd azokat a visszaadás szándéka nélkül elrejtette a pincéjében. Az elkövető lakásán megtaláltak 4 millió 900 ezer forintot, így a kár teljes egészében megtérült. A nyomozó hatóság az ékszereket is lefoglalta.

Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért a bűnösségét beismerő nőre kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége és más bűncselekmények miatt.