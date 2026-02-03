Az utóbbi hetekben futószalagon tett feljelentéseket a közgyűlési Fidesz-többség kontrollja alatt lévő cégek, intézmények ügyeiben az ellenzéki polgármester. A városrendészet és a Győr Projekt után a legnagyobb önkormányzati cég, a Győr-Szol Zrt. került célkeresztbe, amelynek esetében a lakásbérleti díjakból, ingatlanhasznosításból befolyt pénzből származó összegből 1,7 milliárd forint eltűnéséről beszél Pintér Bence, aki az ügy részleteit egy kedd reggel megjelent videóban taglalta.

Erre reagált az érintett Győr-Szol, azt állítva, hogy a szerződés „nem írja elő elkülönített bankszámla vagy bankbetét fenntartását, kizárólag elkülönített nyilvántartást és havi, teljes körű, főkönyvi elszámolási kötelezettséget, amit eddig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kifogásolt egyszer sem. A szerződés 5.8. pontja alapján a Megbízó és Megbízott közötti ingatlankezeléssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása pénzmozgás nélkül történik”.

Vagyis:

nem sérült a szerződési kötelezettség,

nem áll fenn szabálytalanság,

továbbá az ingatlanokkal kapcsolatos feladatellátásra biztosított a pénzügyi fedezet.

Erre a közleményre adott viszontválaszt a Facebook-oldalán Pintér Bence, aki megemlítette Fekete Dávid fideszes frakcióvezetőt – az átala irányított bizottság felügyeli a Győr-Szol Zrt.-t.

Úgy látszik, mindenkit hülyének néz Fekete Dávid és a Győr-Szol Zrt. Azzal próbálják meggyőzni a győrieket arról, hogy mégsem tűnt el 1,7 milliárd forint a városi lakáskasszából, hogy közzétették, mennyi pénznek kellene meglennie

– írja a Győr-Szol Zrt.-nek az összeg hollétét firtató polgármesteri videóra reagáló közleményére Pintér Bence.

A városvezető szerint ugyanis a közleményben szereplő főkönyvi nyilvántartás „csak ennyit árul el: 2,1 milliárd forintnak kellene lennie most a lakáskasszában, ennyivel tartozik a Győr-Szol a győri önkormányzatnak. Ezt tudtuk eddig is. Azért tettünk feljelentést, mert a főkönyv és a számviteli bizonylatok virtuális számai nem jelennek meg a valóságban, a bankszámlán. A Győr-Szol 2025. évi harmadik negyedéves beszámolója (ez a legfrissebb) szerint ugyanis a bankszámlán mindössze 304 millió forint van” – állítja városvezető, aki szerint nem elég „kiragasztanom otthon egy cetlit a hűtőre, ha tartozok ezer forinttal a szomszédnak; meg is kell lennie nálam az ezresnek, amikor átkopog”.

Továbbra is várjuk a választ az örök kérdésre: hol a pénz?

– zárja bejegyzését Pintér Bence.