A kormány rendelete szerint 2026. január 1-jétől a pedagógusok alapilletményét intézményi szinten átlagosan 10 %-kal kell emelni. Ugyanakkor a béremelés fedezetét először nem jól számolták ki, abból központilag kimaradt a tavalyi, teljesítményértékelés alapján adott pénz. Később korrigálták az idei emelés előirányzatát, de addigra a munkáltatók már végeztek a számfejtéssel, írja blogján a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

A PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az ügyben korábban közösen írt levelet a köznevelési államtitkárnak. Felhívták figyelmét a 10%-os béremelés számítási alapjára, különös tekintettel a teljesítményértékelés alapján megállapított illetményrészre, illetve az elosztás garanciáira, arra, hogy senki nem maradhat ki a béremelésből.

Maruzsa Zoltán ezt követően lényegében megerősítette a szakszervezet álláspontját, de azt kérte a szakszervezeti vezetőktől (Nagy Erzsébet, Totyik Tamás), hogy

a béremelés mértékét ne minősítgessük: a béremelés mértéke a bérek radikális felzárkóztatását követően a diplomás átlagbér emelkedésével azonos mértékű, és ez a következő években is így lesz. A rendszerváltás óta sosem érte még el a pedagógus átlagbér a diplomás átlagbér 80%-át, csak most, éppen a patrióta kormány intézkedéseinek köszönhetően.

Az államtitkár szerint a fedezet biztosítása érdekében a Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium kétszer is módosította a finanszírozás számításának alapjául szolgáló támogatási összegeket, ezek megfelelő többletet biztosítanak a 10%-os átlagos béremeléshez.

Nem garantált az egyéni béremelés

Maruzsa Zoltán azt ugyanakkor cáfolta, hogy a munkáltatónak mindenkinek azonos arányban kellene a béremelést biztosítania. Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a Népszavának azt mondta: a vonatkozó rendelet szerint a bértömeg emelésének egységesen, intézményi szinten kell 10 százalékosnak kell lennie. A szakszervezet egy béremelés-kalkulátort készített, azzal ki lehet számolni, kinek mennyi béremelést kellett kapnia januárban. Akiknél nem stimmel az összeg azt javasolta: először a munkáltatótól kérjenek írásban tájékoztatást arról, milyen szempontok alapján történt a bértömeg elosztása, a differenciálás ugyanis akkor lehet jogellenes, ha sérti az egyenlő bánásmód elvét.

A pedagógus béremelésről a Magyar Közlönyben megjelent rendelet kimondja, hogy a fokozatos bérfejlesztés célja, hogy a kormány teljesítse az Európai Unióval kötött megállapodását, hiszen a béremelés nem kis részben uniós pénzből valósulhat meg. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a napokban közölte: az Európai Unió tanáronként 5 millió, összesen pedig 735 milliárd forinttal támogatja a magyar pedagógusok béremelését 2030-ig.