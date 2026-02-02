11 év után azonosították a golfütős gyilkost: nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Bordás Renátó ellen

Fordulat állt be a golfütős gyilkossági ügyben, a rendőrségnek ugyanis bő egy évtized után sikerült beazonosítani az elkövetőt, tudta meg a Blikk.

A lap értesülései szerint 2014-ben Debrecenben egy 22 éves fiatalembert holtan találtak lakásában, mellette pedig egy golfütő hevert.

2014 októberében kétmillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a gyilkossággal kapcsolatban, ami azóta is érvényben volt. A nyomozás kezdeti szakaszában, egy hétig negyvenen dolgoztak az ügyön, majd a felderítést ötfős nyomozócsoport végezte, akik rövid időn belül hétszáz tanút hallgattak ki. Az áldozat lakásában 400 gramm marihuánát találtak.

Az elkövetőt mostanra sikerült beazonosítani: a most 35 éves Bordás Renátót (kiemelt képünkön) december óta körözik emberölés gyanújával.

A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója 2025. december 13-án ügyészi indítványra minősített emberölés bűntette miatt adott ki európai, valamint nemzetközi elfogatóparancsot. A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály adatai szerint a férfi gyanúsítható azzal, hogy Debrecenben, az egyik Poroszlay utcai társasházban megölte az ott lakó sértettet

– közölte a Blikk megkeresésére dr. Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Törököket, ghánaiakat, nigériaiakat hallgattak ki tanúként

Bakator Krisztián őrnagy, a nyomozás vezetője a dehir.hu-nak korábban arról beszélt, az áldozat kábítószer terjesztéséből tartotta fenn magát, ebből élt életvitelszerűen, munkahelye nem volt, édesanyjával laktak az egyik harmadik emeleti lakásban. A fiú a vallomások alapján már korábban is kábítószer-fogyasztó volt, a meggyilkolása előtt hat hónappal kezdett el komolyabban kábítószert árulni. „Ezt már olyan szinten űzte, hogy két hét alatt eladott négyszáz gramm füvet. Ha abból indulunk ki, hogy ezt grammjával adta el, akkor több százan jelentek meg nála minden héten. Számtalan fiatalból állt a kapcsolatrendszere” – fogalmazott a nyomozó.

Beszélt arról is, hogy az áldozat fiatalkorúaknak is árult kábítószert. Sok külföldi egyetemista és egykori egyetemista volt az ügyfele, főként törökök, arabok és nigériaiak, de voltak köztük ghánaiak és kínaiak is. Számos külföldi állampolgárt hallgattak ki tanúként.

„Az elhunyt fiatalember kábítószer-terjesztői kapcsolatrendszerét feltérképeztük, ezeket a személyeket őrizetbe vettük, többük előzetes letartóztatásban van. Leellenőriztük őket, de a mai napig a nyomozás során nem sikerült összefüggésbe hozni egyik kábítószer-terjesztőt sem az emberöléssel. Ők a terjesztésre beismerő, illetve részleges beismerő vallomást tettek, az emberölést viszont mindenki tagadta, és közreműködtek a nyomozásban” – közölte a nyomozó.