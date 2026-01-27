Fico–Magyar csörte: a szlovák kormányfő szerint képteleségeket terjeszt a Tisza elnöke

Brüsszel-párti aktivistának nevezte Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki szerint a magyar ellenzék vezetője képtelenségeket terjeszt – számolt be kedden a pozsonyi Új Szó.

A szlovák kormányfő a felvidéki magyar lap szerint egy sajtótájékoztatón reagált így Magyar Péter múlt heti kijelentésére. A politikus a múlt héten adott interjút a VálaszOnline-nak, amelyben beszélt többek között a Mercosur-EU kereskedelmi megállapodás leszavazásáról, a jogállamról és Donald Trump amerikai elnökről is. Az ellenzéki vezető a szlovák miniszterelnökről azt mondta, ha az előző parlamenti ciklus alatt felfüggesztették volna a mentelmi jogát, Magyarországra “menekült” volna.

Fico a sajtótétájékoztatón azt mondta, ez azért is képtelenség, mert amikor a parlamentben szavaztak a mentelmi jogáról, állítása szerint „száz rendőr várt a pincében”, és ha máshogy alakul a szavazás, az épületet sem hagyhatta volna el.

A szlovák kormányfő hozzátette: Magyar Péterrel nem akar bővebben foglalkozni.

Robert Fico mentelmi jogáról 2022 májusában szavazott a szlovák parlament. A szlovák politikus akkor még nem kormányfő, hanem parlamenti képviselő volt, és bűnszövetkezet alapítása miatt volt folyamatban rendőrségi eljárás ellene. A szlovák ügyészség erre hivatkozva kezdeményezte Fico előzetes letartóztatását, ehhez viszont fel kellett volna függeszteni a mentelmi jogát. A szavazás végül nem vezetett a várt eredményre, mert nem sikerült többséget szerezni hozzá, annak ellenére, hogy az akkori kormánypártoknak megvolt az abszolút többsége a parlamentben.

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel jó kapcsolatot ápoló Robert Fico és Magyar Péter nem először csapnak össze. Január elején a felvidéki magyarságot sújtó Beneš-dekrétumok kritizálását tiltó szlovák törvénymódosítás kapcsán a Tisza elnöke nyílt levelet írt a szlovák miniszterelnöknek, amelyen kihagyta a helyet Orbán Viktor aláírásának is. A levélben Magyar Péter többek között azt írta: „Egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény. A történelem elhallgatása soha nem vezet valódi megbékéléshez. A 19. és a 20. század traumái mind a szlovák, mind a magyar nép számára súlyos és fájó sebeket ejtettek. Az idő nem szünteti meg a közös történelmi felelősségünket”.

Decemberben Magyar Péter azt közölte: kiutasítaná a szlovák nagykövetet a Tisza, ha Szlovákia az uniós jogot be nem tartva a felvidéki magyarságot kollektíven büntető jogszabályokat tart hatályban, és ezekre hivatkozva elveszi földjüket, vagy éppen börtönnel fenyegeti őket

Magyar Péter hamar reagált is Fico legfrissebb kijelentésére. A közösségi médiában azt írta:

Hallom, Robert Fico szlovák miniszterelnök a fideszes propagandaszöveget átvéve üzenget és hazudik. Miniszterelnök úr! A tények makacs dolgok. El a kezekkel a felvidéki magyaroktól!

