Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét

Miniszterelnök Úr, megírtam ön helyett a levelet Robert Fico szlovák kormányfőnek. Kihagytam az aláírásának a helyét az enyém mellett – írta Magyar Péter kedden Facebook-oldalán. A posztban Orbán Viktornak azt üzente:
Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba.
Végül a miniszterelnökhöz így szólt: „Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét.”
A Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nyílt levelet írt Robert Fico miniszterelnöknek, melyen Orbán aláírásának is hagy helyet. A Benes-dekrétumok ügyéről pedig leszögezte: diplomáciai nyomásgyakorlást fognak indítani Szlovákia ellen.
Az ügy előzménye, hogy nemrég aláírta a szlovák államfő azt a törvénymódosítást, mely akár féléves börtönbüntetéssel sújtaná a Benes-dekrétumokat bírálókat. Újságírói kérdésre válaszolva korábban Orbán Viktor kijelentette, hogy „tisztázni kell először, hogy miről is szól ez az új törvény, aztán majd meglátják, kell-e lépniük”, ám azt nem tudta megmondani, erre mikor kerülhet sor, ugyanis elmondása szerint „tele a naptáruk”.
Fájó sebek
A levélben Magyar egyebek mellett úgy fogalmaz:
Egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény. A történelem elhallgatása soha nem vezet valódi megbékéléshez. A 19. és a 20. század traumái mind a szlovák, mind a magyar nép számára súlyos és fájó sebeket ejtettek. Az idő nem szünteti meg a közös történelmi felelősségünket.