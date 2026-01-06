magyar péterrobert ficonyílt levél
Belföld

Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 01. 06. 17:18
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu

Miniszterelnök Úr, megírtam ön helyett a levelet Robert Fico szlovák kormányfőnek. Kihagytam az aláírásának a helyét az enyém mellett – írta Magyar Péter kedden Facebook-oldalán. A posztban Orbán Viktornak azt üzente:

Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba.

Végül a miniszterelnökhöz így szólt: „Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét.”

A Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nyílt levelet írt Robert Fico miniszterelnöknek, melyen Orbán aláírásának is hagy helyet. A Benes-dekrétumok ügyéről pedig leszögezte: diplomáciai nyomásgyakorlást fognak indítani Szlovákia ellen.

Az ügy előzménye, hogy nemrég aláírta a szlovák államfő azt a törvénymódosítást, mely akár féléves börtönbüntetéssel sújtaná a Benes-dekrétumokat bírálókat. Újságírói kérdésre válaszolva korábban Orbán Viktor kijelentette, hogy „tisztázni kell először, hogy miről is szól ez az új törvény, aztán majd meglátják, kell-e lépniük”, ám azt nem tudta megmondani, erre mikor kerülhet sor, ugyanis elmondása szerint „tele a naptáruk”.

Fájó sebek

A levélben Magyar egyebek mellett úgy fogalmaz:

Egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény. A történelem elhallgatása soha nem vezet valódi megbékéléshez. A 19. és a 20. század traumái mind a szlovák, mind a magyar nép számára súlyos és fájó sebeket ejtettek. Az idő nem szünteti meg a közös történelmi felelősségünket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben
Elmondta elrontott orrműtétjei történetét Kulcsár Edina: „Egy horrorsztori volt, rossz helyre mentem, nem volt pénzem”
„Berci azóta sem tudja használni az ujjait” – nem tartja visszatartó erejűnek a javasolt büntetést a majálison megsérült ötéves kisfiú apja
Elégettek 3,5 milliárdnyi közpénzt, majd az állam lepasszolta a kóserbiznisznek indult agrárcéget
Trump fenyeget: előcsalogatja-e a jaguárt az emberekből a „Donroe-elv”?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik