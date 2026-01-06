Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét

Miniszterelnök Úr, megírtam ön helyett a levelet Robert Fico szlovák kormányfőnek. Kihagytam az aláírásának a helyét az enyém mellett – írta Magyar Péter kedden Facebook-oldalán. A posztban Orbán Viktornak azt üzente:

Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba.

Végül a miniszterelnökhöz így szólt: „Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét.”

A Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nyílt levelet írt Robert Fico miniszterelnöknek, melyen Orbán aláírásának is hagy helyet. A Benes-dekrétumok ügyéről pedig leszögezte: diplomáciai nyomásgyakorlást fognak indítani Szlovákia ellen.

Az ügy előzménye, hogy nemrég aláírta a szlovák államfő azt a törvénymódosítást, mely akár féléves börtönbüntetéssel sújtaná a Benes-dekrétumokat bírálókat. Újságírói kérdésre válaszolva korábban Orbán Viktor kijelentette, hogy „tisztázni kell először, hogy miről is szól ez az új törvény, aztán majd meglátják, kell-e lépniük”, ám azt nem tudta megmondani, erre mikor kerülhet sor, ugyanis elmondása szerint „tele a naptáruk”.

Fájó sebek

A levélben Magyar egyebek mellett úgy fogalmaz: