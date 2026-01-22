magyar péterinterjútiszaválasztás 2026
A látványosan ingerült Magyar Péter arról beszélt, hogy 2026 Magyarországán fagyási sérülésekkel visznek be gyerekeket a kórházba

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 22. 20:05
Varga Jennifer / 24.hu
És arról beszélt, hogy az egyik Tisza-sziget segíteni próbált egy idős nőnek, aki megfagyott az ágyában.

Magyar Péter hosszú interjút adott a Válasz Onlinenak, amelyben beszélt a Mercosur-EU kereskedelmi megállapodás leszavazásáról, a jogállamról, a kormány hideg időjárással kapcsolatos terveiről és Donald Trumpról is.

Magyar szerint a Tisza komolyan gondolja, hogy nem azért szeretne kétharmadot, hogy ugyanazt folytassák, mint a Fidesz. Szerinte ebben nem is ő döntene, mert ez egy közösség, ami őt is megakadályozná abban, hogy a Fidesz által felépített rendszert folytassa.

A Tisza Párt elnöke láthatóan ingerülten beszélt arról, hogy a kormány amgára hagyta a legszegényebbeket a hidegben, és csak későn reagált. Szerinte még most sincs kidolgozva a januári rezsistop ötlete, és az emberek a hónap elején még nem tudhatták, hogy fűthetnek majd. Beszélt arról, hogy Szombathelyen a Tisza Sziget próbált segíteni egy idős nőnek, aki megfagyott éjjel az ágyában. Azt is elmondta, hgy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gyerekorvoshoz fagyási sérüléssel vittek be egy gyereket.

2026-ban, Magyarországon.

– tette hozzá.

Energia

Bejelentette, hogy január végéig bemutatják a Tisza programját, de arról még vita van, hogy ezt egyben, vagy részletekben teszik-e meg. A Tisza elnöke szerint Donald Trump pragmatikus ember, aki együttműködik majd velük is. Ilyen külpolitikai kapcsolatokat keresnek majd, amelyek win-win alapúak, pragmatikusak. Elmondta, hogy Kapitány István, a Shell volt globális vezérigazgató-helyettese, aki nemrég a Tisza gazdasági szakértője lett, nem íratta alá a sapkáját Donald Trumppal, amikor találkozott vele.

Arról is beszélt, hogy a gáz esetében logikus, hogy ha valamit több forrásból be lehet szerezni, akkor a versenytől olcsóbb lesz, így nem igaz az, amit a kormány mond, hogy a rezsicsökkentés nem létezik orosz gáz nélkül. Szerinte a magyar vállalkozók semmilyen rezsicsökkentést nem kapnak. Azt is hozzátette, hogy a paksi bővítés szerződéseit meg kell vizsgálni, mert sokkal drágább lett a projekt, amire szerinte nincs magyarázat.

