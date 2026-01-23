A Microsoft-ügyben gyanú van, gyanúsított nincs. Hadházy Ákos feljelentése alapján legutóbb hét éve kezdtek nyomozni. Ligeti Miklós azt tartja a történet legszebb elemének, hogy éppen a magyar bűnüldöző hatóságokhoz, a NAV-hoz és rendőrséghez kerültek a túlárazott amerikai szoftverek. A szakértő szerint ennyi idő után nehéz lenne hirtelen hitelesen előállni azzal, hogy megtalálták a felelősöket.

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Klubrádióban ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy az anyacég, a Microsoft elismerte a terhére rótt magatartást, az Egyesült Államokban bánatpénzt is fizetett a magyarországi korrupció miatt. Noha tényekről van szó, az ügyet mégsem tudják tisztázni a magyar hatóságok.

„Egy csoda ez a sztori”

Jelezte: voltak személyi összefonódások is: 2018 előtt a Microsoft Magyarország egyik vezetője éppen informatikai beszerzésekért felelt, Lázár János miniszteri biztosa volt. A szakértő úgy fogalmazott:

Egy csoda ez a sztori,

olyan ügyben nem találják a gyanúsítottakat, ahol az amerikai anyacég elismerte a történteket, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) már elmarasztalta Magyarországot, és milliárdokat kellett visszafizetni, mivel uniós pénzből valósultak meg a túlárazott szoftverbeszerzések.

Az ügy legszebb elemének azt tartja, hogy éppen a bűnüldöző hatóságokhoz kerültek a szoftverek. Elképzelte a nyomozást, amikor át kell kopogni a szomszéd szobába, megkérdve:

hogy is csináltuk ezt annak idején? Ez már nem is csoda, hanem bizarr, abszurd. Ennél nagyobb hungarikum nem nagyon van

– fűzte hozzá Ligeti Miklós.

Közeleg az elévülés ideje

Ligeti Miklós úgy látja, hogy olyan régi ez az ügy, hogy közeleg az elévülés ideje is, emiatt nagyon enyhe büntetéssel megúsznák az elkövetők, mert az idő múlása nyomatékos enyhítő körülmény.

A pénznek már valószínűleg bottal üthetjük a nyomát.

Felidézte, hogy korábban az Elios-ügyben is az adófizetők pénzéből fizették a korrupció gyanúja miatti büntetést, és megjegyezte: van még pár ilyen „szép” ügyünk, azt sem sikerült egy éve kideríteni, hogy Matolcsy György felelős-e a jegybanki alapítvány legalább 270 milliárd forintos vagyonvesztéséért.

Hadházy Ákos felháborodott

A 24.hu cikke után Hadházy Ákos közösségi oldalán szintén azt írta, hogy ez az ügy

az egyik legegyszerűbb, legjobban dokumentált és a legmagasabb szintekig eljutó lopás.

Levezetése szerint az amerikai anyavállalat féláron adta volna az államnak az EU-s pénzből fizetett szoftvereket, de közvetítő cégek dupla áron adták el az állami szerveknek.

Fun fact: többek között a NAV és az ORFK szoftverbeszerzései is érintettek.

Jelezte: ezt nem ő állítja, hanem az FBI és az Amerikai Tőzsdefelügyelet nyomozását lezáró jelentés. Szintén az FBI állítja, hogy

A CSALÁSSAL SZERZETT PÉNZ A LEGNAGASABB SZINTŰ KORMÁNYZATI TISZTVISELŐKHÖZ JUTOTT.

A független képviselő szerint a Microsof-ügy elszabotálása miatt az elsők között kell a „nyomozás” felelőseit bíróság elé állítani, egy rendszerváltás esetén.