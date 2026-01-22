Microsoft-ügyben megállt az idő

Az úgynevezett Microsoft-ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van. Ezt felelte a legfőbb ügyész helyettese a független Hadházy Ákosnak. A képviselő tett 2019-ben feljelentést. Az amerikai tőzsdefelügyelet és az igazságügyi minisztérium már hét éve jelezte, csalás történhetett a Microsoft-licencek magyarországi értékesítésekor. Felvetődött, hogy a Microsoft által biztosított értékesítési kedvezményt a cégek a közbeszerzéseknél nem érvényesítették, ezzel a finanszírozást biztosító európai uniós költségvetést megkárosították.

Lajtár István felidézte, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kétszer (2020 októberében, 2023 májusában) kért jogsegélyt az amerikai Igazságügyi Minisztériumtól. A válaszok megérkeztek, azokat a KNYF kiértékelte. Arra jutottak, hogy az amerikaiak nem adtak át olyan adatokat, bizonyítékokat, amelyek a Büntető Törvénykönyvben felsorolt korrupciós bűncselekmények valamelyikének minősülő tényeket bizonyítanának, azok gyanújára utalnának.

A Microsoft vállalat és az amerikai hatóságok között kötött egyezség a magyar büntetőeljárást nem befolyásolja.

Lajtár István ezzel utalt arra, hogy a Microsoft utólag peren kívüli megállapodást kötött, 25 millió dollár büntetést fizetett az amerikai hatóságoknak. Szerinte a korrupciós bűncselekményre a magyar nyomozás nem tárt fel adatot, a tervezett nyomozási cselekményekről további tájékoztatás – a nyomozás érdekében – mégsem adható.

Gyanú van, gyanúsított nincs

Hadházy Ákos feljelentése alapján a KNYF 2019 augusztusában rendelt el nyomozást a Microsoft-ügyben. A Microsoft magyar leányvállalata és viszonteladói jelentős kedvezménnyel kapták a szoftverlicenceket, a kedvezményeket viszont nem adták tovább az állami vevőknek, a különbözetből „feketepénzt” képeztek.

Ez a rejtett profit szolgálhatott alapul korrupciós kifizetésekre, amelyek állami döntéshozókhoz, intézményekhez köthetők. Mivel a beszerzések egy részét uniós pénzből finanszírozták, az OLAF vizsgálatot indított, amely több milliárd forintnyi támogatás visszafizetését eredményezte Magyarország számára.

Korábban az amerikai tőzsdefelügyelet és az igazságügyi minisztérium a 2013–2015 közötti időszakra vonatkozóan feltárta, hogy a Microsoft magyar leányvállalatának vezetői, munkatársai hamis indokokkal kértek nagy kedvezményeket, amelyeket nem a vevőknek adták tovább, hanem korrupciós célokra használták. A magyar nyomozás azt vizsgálja, hogy a túlárazással, a kedvezmények manipulálásával megvalósult-e különösen jelentős kárt okozó csalás és korrupciós bűncselekmény.

Milliárdokat kellett visszafizetni az EU-nak

Hadházy Ákos furcsállja, hogy nincs gyanúsítottja az ügynek, mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálata alapján az Európai Bizottság már több milliárd forint visszafizetését írta elő a magyar államnak a Microsoft-beszerzések miatt. A képviselő szerette volna megtudni, miért húzódik el a nyomozás gyanúsítotti kihallgatás nélkül, milyen konkrét nyomozati cselekményeket terveznek még, mikorra ígérhető a nyomozás befejezése, az ügy érdemi elbírálása (vádemelés vagy a nyomozás megszüntetése).

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója korábban a HVG-nek azt mondta: a Microsoft-ügyben kifizetett pénz valószínűleg végleg elveszett, a kárt a magyar költségvetésnek kellett állnia. A szakértő szerint az ügy olyannyira régóta húzódik, hogy lassan elévül.