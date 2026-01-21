- Itt a bejelentés: rezsistopot hirdetett Orbán
- Hadházy: 16 milliárdot loptak szét, vizsgálatot indít az OLAF
- Megírták Lázárnak, hogy Mészáros cége milyen eszközöket vetett be, hogy megússza az alvállalkozó kifizetését
- Donald Trump: Nem foglaljuk el erőszakkal Grönlandot, de kell a tulajdonjog a terület felett
- Három gyanúsítottat hallgattak ki a Nemzeti Színházban történt balesettel kapcsolatban
- „Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik” – búcsúzik Egressy Mátyástól a Vörösmarty Gimnázium
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 21.
ndrődi Aladár / 24.hu
Rezsistop, Mészáros-cég és Grönland a nap hírei között.
