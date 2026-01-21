alvállalkozókmarczingós lászlómészáros lőrincr-kord
Megírták Lázárnak, hogy Mészáros cége milyen eszközöket vetett be, hogy megússza az alvállalkozó kifizetését

Vasvári Tamás / MTI
Mészáros Lőrinc a V-Híd mérnök konferenciáján, Balatonalmádiban, 2024. január 23-án.
2026. 01. 21. 14:56
Tovább tart a Mészáros Lőrinc vasútépítő cégei és az alvállalkozók közötti vita az elmaradt kifizetésekről. Marczingós László ügyvéd szerint a cégek átverték a beszállítókat, és az építési minisztériumnak írt levélben számolt be arról, hogy milyen eszközöket használt és hogyan élt vissza erőfölényével az R-Kord.

Miközben Mészáros Lőrinc a Ricky Martin fellépésével felturbózott céges karácsonyi bulira – forrásaink szerint – több száz millió forintot költött, majd a kéthetes vakációjával százmillió forint feletti összeget repülőzött el, továbbra sem zárult le a felcsúti milliárdos vasútépítő cégei és az alvállalkozók közötti vita az elmaradt kifizetésekről.

A kiegyenlítetlen számlák összege állítólag eléri a 20 milliárd forintot.

Lázár János december elején jelezte, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) komolyan veszi az évek óta húzódó tartozások ügyét, és nem hagy kifizetetlenül egyetlen alvállalkozót sem. A miniszter azt állította, hogy soron kívüli vizsgálatokat indítanak a nagy állami beruházásoknál, és minden fővállalkozót elszámoltatnak. Az ÉKM egy bejelentővonalat is üzembe helyezett, amelyen a panaszos cégek elektronikus úton küldhetik be az elkészült, de ki nem fizetett munkákkal kapcsolatos dokumentációjukat.

Kocsis Zoltán / MTI Lázár János az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2026. január 12-én.

A Mészáros-birodalom cégei közül a V-Híd Zrt. tavaly nyáron azzal került be a hírekbe, hogy a Budapest–Belgrád-vasútvonal építkezésén a szerződéskötésekkel és a kifizetésekkel is csúszott, amiért Sárváry István vezérigazgatónak távoznia kellett a társaság éléről, majd az R-Kord Kft.-vel kapcsolatban is felvetődött, hogy tartozik a beszállítóinak.

