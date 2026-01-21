búcsúegressy mátyásvörösmarty gimnázium
„Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik” – búcsúzik Egressy Mátyástól a Vörösmarty Gimnázium

Horváth Júlia / 24.hu
2026. 01. 21. 12:27
A Vörösmarty Gimnázium azt írta: a szülők közleménye után kiderült számukra, hogy nem tehetnek mást.

Szerda délelőtt a Facebookon tett közzé bejegyzést a fővárosi Vörösmarty Mihály Gimnázium, melyben az iskola búcsút vett tanulójától, Egressy Mátyástól, akinek a hétvégén veszett nyoma, azóta pedig a rendőrök már a Dunában keresik.

Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása, majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell

– olvasható az iskola bejegyzésében.

„Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan” – írta az iskola, mely osztozik a család gyászában.

Tovább keresik

Egressy Mátyás a hétvégén az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyről tűnt el, azóta sem akadtak a nyomára a hatóságok. A 18 éves fiatal családja kedden kiadott egy közleményt, melyben úgy fogalmaztak: „a Lánchídról szombaton leesett személy nagy valószínűséggel a Matyi személye”.

A rendőrség tegnap óta a Dunában keresi Egressy Mátyást, ezzel kapcsolatban a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szakértői részletezték, hogy miért különösen nagy kihívás a kutatás a jelen időjárás körülményei között. Közlésük szerint a Duna vízhozama Budapestnél jelenleg körülbelül 1070 m³/s, sebessége pedig 2–3 km/h (perceként kb. 33–45 méter). „Ez azt jelenti, hogy a keresési terület percről percre nő; órákkal az esemény után a keresett személy – feltételezhetően a víz alatt sodródva – már kilométerekre lehet a beesési ponttól” – részletezték a keresés nehézségeit, egyúttal rávilágítottak arra, hogy abból a magasságból, ahonnan leeshetett a Lánchídról, a szabadesés ideje mindössze 1,5–1,7 másodperc, ami alatt a test irányíthatatlanul gyorsul fel közel 60 km/h-s sebességre.

