Levelet kapott Györfi Mihály szolnoki polgármester a Tisza Párttól. Erről ő maga számolt be vasárnap a Facebookon. A levélben, amelyet a városvezető meg is osztott, szerinte arról van szó, hogy „hogyan lehet Szolnok egy szabadabb és gazdagabb város”.

Ma a jelenlegi hatalom elveszi Szolnok bevételeit, és megfosztja az embereket attól, hogy mi dönthessünk a saját sorsunkról. Ez a levél viszont partnerséget és önrendelkezést ajánl

– állapította meg Györfi Mihály, aki 2024-ben helyi egyesületek mellett a Jobbik, a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltjeként szerzett mandátumot, maga mögé utasítva ezzel a város 2006 óta hivatalban lévő fideszes polgármesterét, Szalay Ferencet.

Györfi úgy ítélte meg, hogy a Tisza Párt levele „egy ajánlat”, amely „arra kínál esélyt, hogy mi, szolnokiak végre megkapjuk, és arra költhessük az itt megkeresett pénzt, amire a legnagyobb szükség van”.

Én ebben partner vagyok

– fogalmazott a levélre reagálva a kormánypártoktól független városvezető.

A Tisza-levél kitér rá, hogy a kormány által beszedett szolidaritási hozzájárulás „a helyben megtermelt javak igazságtalan, központosított elvonása”. Az ellenzéki párt azt ígéri az önkormányzatnak, hogy átlátható és igazságos szolidaritási rendszert vezetne be, és kiszámíthatóvá tenné a helyi fejlesztések tervezését. A levélben további egyeztetésre hívták a polgármestert, aki ezt a jelek szerint el is fogadja.

Szolnok az utóbbi időben a város romló közbiztonsága és a helyben működő gyermekotthonban történt bántalmazások miatt került a médiafigyelem középpontjába, de egy évek óta titokban előkészített akkumulátoripari üzem is alaposan felborzolta a kedélyeket.