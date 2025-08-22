szolnokgyermekotthongyőrfi mihály
Véres falakról és padlóról rakott ki egy gyermekotthonban készült videót Szolnok polgármestere

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 22. 20:10
Varga Jennifer / 24.hu

Véres falakról és padlóról készült videót osztott meg Szolnok ellenzéki polgármestere, aki feljelentést tett egy gyermekotthonban történt eset miatt, közölte az RTL Híradó. 

Győrfi Mihály szerint a videó 2024-ben készült egy helyi gyermekotthonban, miután egy gyerek megpróbált kárt tenni magában.

Múlt héten gy áldozat nevét és arcát vállalva beszélt a szolnoki gyermekotthonban történt bántalmazásokról. Az áldozat azt mondta, hogy 15 éves korában fogdosta a szolnoki befogadóotthon egyik nevelője, aki a lány állítása szerint egy 6 éves kisfiút is odavágott az ágyhoz, mert felidegesítette magát a gyerek viselkedésén.

Akkor arról beszéltek, hogy a középkorú férfi a fiúkat megverte, a lányokat zaklatta. A riport után Győrfi megpróbált bemenni az otthonba, de nem engedték be. 

