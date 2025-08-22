Véres falakról és padlóról rakott ki egy gyermekotthonban készült videót Szolnok polgármestere

Véres falakról és padlóról készült videót osztott meg Szolnok ellenzéki polgármestere, aki feljelentést tett egy gyermekotthonban történt eset miatt, közölte az RTL Híradó.

Győrfi Mihály szerint a videó 2024-ben készült egy helyi gyermekotthonban, miután egy gyerek megpróbált kárt tenni magában.

Múlt héten gy áldozat nevét és arcát vállalva beszélt a szolnoki gyermekotthonban történt bántalmazásokról. Az áldozat azt mondta, hogy 15 éves korában fogdosta a szolnoki befogadóotthon egyik nevelője, aki a lány állítása szerint egy 6 éves kisfiút is odavágott az ágyhoz, mert felidegesítette magát a gyerek viselkedésén.

Akkor arról beszéltek, hogy a középkorú férfi a fiúkat megverte, a lányokat zaklatta. A riport után Győrfi megpróbált bemenni az otthonba, de nem engedték be.