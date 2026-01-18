a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 01. 18.

afp
24.hu
2026. 01. 18. 21:06
afp

Optimisták a magyarok 2026-tal kapcsolatban – de miért?

Egressy Mátyás keresése: a város több pontján is látták már a 18 éves fiatalt, aki nem ment haza bulizás után

Szijjártó megfenyegette az EU-s nagyköveteket

Mélypontra zuhant a magyar kocsmák száma – nem segített Nagy Mártonék milliárdos programja

Több mint 40 milliós állami pénzt kapott a fideszes Radics Béla sehol sem elérhető alapítványa

Közös nyilatkozatot adott ki Grönlandról nyolc nagy európai ország

„Botox-kezelést kaptam, magabiztosabbá váltam” – szépségideál és társadalmi elvárások Dél-Koreában

Kapitány István: A kormány sorozatos hibái lefele tartó spirálba taszították az országot
Háfra Noémi október óta nem játszott, klubja helyzetjelentést adott most róla
„Ezt nem lehet összekeverni a home office-ból levezényelt húslevesfőzéssel”
Rosta Miklós az Olaszország - Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen.
Kézilabda-Eb: Olaszország-Magyarország (élő)
