Mélypontra zuhant a magyar kocsmák száma – nem segített Nagy Mártonék milliárdos programja

Újabb mélypontra esett a hazai kocsmák száma az erről szóló legfrissebb KSH adatsor szerint. A statisztikai hivatal kimutatása szerint ugyanis 2025 júniusának végén már csak 10 ezer 425 működő kocsma (hivatalosan: italüzlet) volt regisztrálva Magyarországon.

Ez több mint ötszázzal kevesebb, mint fél évvel korábban, 2024 decemberének végén, amikor még 10 ezer 992 kocsma üzemelt. Ez azt jelenti, hogy havonta közel száz kocsma húzta le a rolót Magyarországon 2025 első hat hónapjában.

Ebből pedig az is következik, hogy a tavalyi év elején elindított kocsmaprogram, ha segített is egyeseknek, a magyar kocsmák tömeges pusztulását nem állította meg, sőt, a negatív trendet a statisztikai adatok alapján egyelőre nem is igen lassította.

Ha ugyanis megnézzük azt, hogy egy évvel korábban a vizsgált féléves periódus alatt hány kocsma zárt be, (a 2023. december 31. és 2024. június 30-a közti időszakról beszélünk) akkor azt látjuk,