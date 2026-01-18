egressy mátyáseltűntötkert
Egressy Mátyás keresése: a város több pontján is látták már a 18 éves fiatalt, aki nem ment haza bulizás után

24.hu
2026. 01. 18. 12:26
Apja a Blikknek elmondta: a fiú zsebeit kipakolhatták.

Továbbra is hatalmas erőkkel keresik Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiatalt, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival.

A Blikknek a fiatalember apja azt mondta, Mátyás szombaton hajnali kettő körül indult el a szórakozóhelyről, ittas állapotban volt, „de csak annyira, ami egy ilyen bulinál nem szokatlan”. Ezután a Március 15. térről a 907-es busszal indulhatott haza, XI. kerületi otthonába, eredetileg Kelenföldön kellett volna leszállnia.

Az apja szerint fia zsebeit kipakolhatták, a fiatal elaludt a járművön és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A térfigyelő kamerák szerint HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, utána metróval elment a Kossuth térre, majd átment a Lánchídon reggel fél hétkor.

A legutolsó információ, hogy vasárnap hajnali egy óra tíz perckor Pestszentlőrincen a barátaikkal találkozott, akik szerint zavart volt a tekintete és megijedt, mint aki valamilyen drogot fogyasztott, majd elszaladt.

Az apa szerint Mátyás teljesen egészséges, nem szenved mentális betegségben.

A fiú felkutatását az ismert eltűnt kereső, Nagy László is segíti, a Facebookon csoportot hoztak létre a felkutatásának elősegítésére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, amennyiben bárki rendelkezik Egressy Mátyás tartózkodási helyéről információval, hívja a 112-es segélyhívót. Névtelen bejelentést pedig a 06-80-555-111-es Telefontanú-zöldszámon lehet tenni a nap 24 órájában.

