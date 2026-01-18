Optimisták a magyarok 2026-tal kapcsolatban – de miért?

A lakosság jelentős többsége derűsen tekint az új évre, azonban a hosszabb távú jövőt illetően már jóval pesszimistábbak vagyunk – derül ki az Ipsos 30 országot érintő közvélemény-kutatásából.

Azzal az állítással, miszerint „optimista vagyok, hogy 2026 jobb év lesz számomra, mint amilyen 2025” volt, a magyarok 77 százaléka értett egyet, ami fölötte van a részt vevő országok átlagának, az európai megkérdezettek közül pedig a legmagasabbnak számít. Az, hogy ez a bizalom a közelgő választásoknak köszönhető-e, nem tudni, de az biztos, hogy 5 ponttal magasabb, mint a 2025-re mért értékek.

Gazdasági kilátások: pesszimizmus minden szinten

Az viszont már árnyalja a képet, hogy a magyar válaszadóknak csak a 41 százaléka tartja valószínűnek azt, hogy az ország lakossága a hosszú távú jövővel kapcsolatban is derűlátó lesz, ami a régiós összehasonlításban inkább pesszimista képet mutat: