Optimisták a magyarok 2026-tal kapcsolatban – de miért?

Mohos Márton / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 18. 10:00
Mohos Márton / 24.hu
Bár a magyarok többsége bizakodó a 2026-os évvel kapcsolatban, a hosszabb távú jövőt nézve már jóval pesszimistábbak – derül ki az Ipsos nemzetközi kutatásából. A gazdasági kilátások és a társadalmi biztonság megítélése különösen borús képet fest, miközben a mindennapi életmód terén inkább óvatos optimizmus jellemző.

A lakosság jelentős többsége derűsen tekint az új évre, azonban a hosszabb távú jövőt illetően már jóval pesszimistábbak vagyunk – derül ki az Ipsos 30 országot érintő közvélemény-kutatásából.

Azzal az állítással, miszerint „optimista vagyok, hogy 2026 jobb év lesz számomra, mint amilyen 2025” volt, a magyarok 77 százaléka értett egyet, ami fölötte van a részt vevő országok átlagának, az európai megkérdezettek közül pedig a legmagasabbnak számít. Az, hogy ez a bizalom a közelgő választásoknak köszönhető-e, nem tudni, de az biztos, hogy 5 ponttal magasabb, mint a 2025-re mért értékek.

Gazdasági kilátások: pesszimizmus minden szinten

Az viszont már árnyalja a képet, hogy a magyar válaszadóknak csak a 41 százaléka tartja valószínűnek azt, hogy az ország lakossága a hosszú távú jövővel kapcsolatban is derűlátó lesz, ami a régiós összehasonlításban inkább pesszimista képet mutat:

