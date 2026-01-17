Menczer Tamás azt nyilatkozta az RTL Híradónak, hogy majd eldönti, fogja-e poloskázni Magyar Pétert, miután a bíróság pénteken első fokon eltiltotta ettől, és bocsánatkérésre kötelezte az ügyben a kormányzati médiabehemótot, a Mediawroksöt.

Aki lehallgatta a feleségét, az poloska, nyilvánvaló

– válaszolta a Fidesz kommunikációs igazgatója az RTL-nek, amely a Fidesz szombaton tartott miskolci „háborúellenes gyűlése” előtt kérdezte őt. „Ezt még eldöntöm” – válaszolta Menczer arra a kérdésre, hogy fog-e a továbbiakban poloskaként hivatkozni a posztjaiban a Tisza Párt elnökére.

A Debreceni Törvényszék első fokon 1,2 millió forintos pénzbüntetés megfizetésére is ítélte a Mediaworksöt. Magyar Péter azt ígérte, hogy ehhez hasonló pert kezdeményez „minden propagandamédium és propagandista ellen és politikus ellen”. A sérelemdíjakból befolyt összeget nehéz sorsú családoknak tervezi felajánlani.

Több pert is nyert a Tisza manapság

Az utóbbi hetekben nem a fenti az első eset, amikor a bíróság Magyaréknak adott igazat egy ügyben: