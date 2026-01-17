Menczer Tamás azt nyilatkozta az RTL Híradónak, hogy majd eldönti, fogja-e poloskázni Magyar Pétert, miután a bíróság pénteken első fokon eltiltotta ettől, és bocsánatkérésre kötelezte az ügyben a kormányzati médiabehemótot, a Mediawroksöt.
Aki lehallgatta a feleségét, az poloska, nyilvánvaló
– válaszolta a Fidesz kommunikációs igazgatója az RTL-nek, amely a Fidesz szombaton tartott miskolci „háborúellenes gyűlése” előtt kérdezte őt. „Ezt még eldöntöm” – válaszolta Menczer arra a kérdésre, hogy fog-e a továbbiakban poloskaként hivatkozni a posztjaiban a Tisza Párt elnökére.
A Debreceni Törvényszék első fokon 1,2 millió forintos pénzbüntetés megfizetésére is ítélte a Mediaworksöt. Magyar Péter azt ígérte, hogy ehhez hasonló pert kezdeményez „minden propagandamédium és propagandista ellen és politikus ellen”. A sérelemdíjakból befolyt összeget nehéz sorsú családoknak tervezi felajánlani.
Több pert is nyert a Tisza manapság
Az utóbbi hetekben nem a fenti az első eset, amikor a bíróság Magyaréknak adott igazat egy ügyben:
- tavaly év végén megtiltották a Borsnak, hogy tovább terjessze az állítólagos Tisza-adóval riogató különszámát.
- Januárban megismételt eljárást követően első fokon arra kötelezte a bíróság az Indexet, hogy igazítsa helyre a Tisza állítólagos adóterveiről szóló írásait.
- Kimondta a bíróság azt is, hogy a Tisza Pártnak semmi köze ahhoz a több száz oldalas dokumentumhoz, amelyről szintén az Index azt állította, hogy a Tisza adóemelési terveit tartalmazza, többek között kutya- és macskaadóval.
- Illetve Ruszin-Szendi Romulusz javára ítélt a bíróság a volt vezérkari főnök Pócs János ellen indított perében, valamint abban az ügyben is, amikor Ruszin-Szendit a fegyvere miatt perelték be. Igaz, a rendőrség vádemelést javasolt a Tisza honvélelmi szakértője ellen abban az ügyben, amikor tavaly ősszel Kötcsén arrébb lökte a Mandiner riporterét.