Vádemelést javasol a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ellen az újságíró meglökése miatt

Lezárta a nyomozást a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz garázdasági ügyében. A volt vezérkari főnök ellen azért indult eljárás, mert a vállával meglökte a Mandiner riporterét a kötcsei piknik közelében.

A Tisza párt honvédelmi szakértőjét a párt adóterveiről kérdezte volna a kormánypárti orgánum munkatársa Kötcsén. A lap nem sokkal később feltöltött egy videót, amely szerint Ruszin-Szendi először kézzel tessékelte arrébb séta közben a férfit, majd a videó végén az látszott, hogy vállal meglökte őt.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt közölte, hogy a férfi szeptember hetedikén kirívóan közösségellenes magatartást tanúsított egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton, s meglökött egy újságírót. Hozzátették, hogy az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére panasszal élt a gyanúsítás ellen, és nem tett vallomást.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság lezárta a nyomozást, és vádemelési javaslattal továbbította az iratokat az ügyészség felé.

A Ruszin-Szendi Romulusz a lapunknak adott pénteki interjújában azt mondta, hogy a lökés, az nem ilyen. Elmondása szerint csak arrébb tolta az újságírót, és nem valósult meg az, amivel vádolják, s ezt az erről készült felvétel is igazolja. A politikussal készült interjúnkat ide kattintva olvashatja el.