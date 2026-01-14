Magyar Péter: Most omlott össze a Fidesz kampánya

A Fővárosi Törvényszék szerdai, szóbeli ítélete összeomlasztotta a Fidesz kampányát – jelentette ki Magyar Péter.

A Facebookra feltöltött videóban elhangzik, hogy a bíróság kimondta, hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Indexen megjelent 600 oldalas „Tisza-csomag” teljes egészében hamisítvány, és semmi köze a Tisza Párthoz.

Mára egyértelműen kiderült, hogy ezt a 600 oldalas hamisítványt Orbán Viktorék gyártották a mesterséges intelligencia segítségével és a TISZA-hoz nem tartozó emberek aláírását is ők hamisították rá. A Fidesz által hamisított 600 oldalas dokumentumnak minden oldala, minden szava és minden betűje hamisítvány és az aláírásokat is odahamisították,

mondta a Tisza elnöke.

Magyar szerint ez súlyos bűncselekmény, amelyért a felelősöknek távozniuk kell a közéletből, és ígéri, hogy a magyar igazságszolgáltatás felelősségre vonja őket. A politikus arra kéri az embereket, ne vegyenek részt a Fidesz propagandakampányában, mert az is jogsértő.

Ahogy látjátok, a ma megjelent megbízható közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy a magyar emberek jelentős többségének végleg elege van az orbáni hazugságokból, elege van abból, hogy Orbán Viktor az ő pénzüket költi a legaljasabb hamisításokra, miközben több tízezer család tűzifa hiányában hideg házakban hajtja álomra a fejét és nincs fertőtlenítőszer a magyar kórházakban,

jegyezte meg és hozzátette, 88 nap múlva véget ér „a rémálom”.

Mi ez az állítólagos Tisza-csomag?

Magyar Péter szeptemberben hiába cáfolt, az Index mégis megírta, hogy a Tisza Párt több adónemet is „az egekbe emelne”. A Tisza az ősszel emiatt be is perelte az Indexet, de a Fővárosi Törvényszék elutasította a párt keresetét, mert értékelésük szerint az Index a megosztott információit csak véleményként közölte, nem pedig tényként tárták az olvasók elé, hogy Magyarék adót fognak emelni. Kormánypárti politikusok, közöttük Orbán Viktor miniszterelnök később ennek ellenére tényként kezdtek hivatkozni az úgynevezett „Tisza-adóra”.

Nemrégiben újabb hasonló cikk jelent meg a portálon, miszerint „súlyos megszorításokra készül a Tisza”. Magyar ezúttal is kijelentette, hogy a cikk minden szava hazugság. Az Index közölte is a dokumentumot, amelyet aztán kormánytagok és a miniszterelnök is a Tisza programjaként lobogtattak, annak ellenére, hogy az ellenzéki pártelnök kijelentette, hogy AI-generált hamisítvány a lapban megjelent anyag.

Ezt követően készült egy Bors-különszám is, amelynek a terjesztését megtiltotta a bíróság, de a Fidesz és a Bors is az ítélettel szembemenve folytatta a terjesztést.