„Elsőfokon ítélet rögzíti, hogy egy országgyűlési képviselő megsértette egy másik ember becsületét és emberi méltóságát, amikor állatokhoz és zsiradékhoz hasonlítva próbált »politizálni«” – tette közzé csütörtökön Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa, aki bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a bíróság első fokon az ő javára ítélt abban a perben, amit még tavaly ősszel indított a Fidesz jászsági országgyűlési képviselője, Pócs János ellen.

Ruszin-Szendi a bejegyzésében kiemelte, hogy az elsőfokú – nem jogerős – ítélet szerint a bíróság eltiltotta a Fidesz politikusát a további gyalázkodástól, nyilvános bocsánatkérésre kötelezte, továbbá Pócsnak sérelemdíjat is fizetnie kell a volt vezérkari főnöknek.

Ne legyenek illúzióink: ez nem egyéni botlás. Ez a Fidesz stílusa. Menczer Tamások. Kocsis Máték. Deák Dánielek. Hangos, agresszív, mocskos szájú politikai verőlegények, akik nem gondolatokkal, hanem sértésekkel dolgoznak. Nem kivételek. Nem túlkapások. Rendszer

– tette hozzá a Tisza képviselőjelöltje.

Pócs: Ő volt a soros Romulusz

A per tárgyát képező videót Pócs János még tavaly nyáron tette közzé a Facebook-oldalán. A Fidesz politikusa évekkel ezelőtt már keveredett botrányba, amiért egy disznóvágás alkalmával a leszúrt, megperzselt állatra az „Ő volt a Soros” feliratot karcolták, erre kontrázott rá azzal, hogy a nyári videójában az akkor leölt állatra az „Ő volt a soros Romulusz” felirat került. A videóban továbbá a zsírt épp kisütő képviselő száját elhagyja a „Mangalicazsír igen, Romulusz-zsír nem” mondat, és még egy bödön zsír is előkerül, amin az „akciós Romulusz zsír” felirat mellett a volt vezérkari főnökről készült karikatúra látható.

Pócs egyébként az általa tombolasorsolásnak nevezett ítéletet követően is jelentkezett egy videóval, amelyben „Zsíron-Szendi” néven emlegette az ellenzéki politikust, és kijelentette: „Fizetek, mint a katonatiszt.”