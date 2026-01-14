Szeméthelyzet: Ha kell, hókotrót bérelne a BKM-től Őrsi Gergely és menne egy kanyart a MOHU Budapest kukásautói előtt megnyugtatásként

Továbbra is fennáll a II. kerületet érintő szeméthelyzet: Őrsi Gergely polgármester szerint a kerület bizonyos részein már a december 26-i szállítás is elmaradt, illetve olyan is előfordult, hogy kukák ürítése nélkül csak áthajtott az utcán a kukásautó. Máshol a kukákat kiürítették ugyan, de a kényszerből kihelyezett, bezsákolt szemetet nem vitték el. Elmondása szerint nem egyedi esetekről van szó, csak a mai nap száznál több jelzés érkezett több tucat utcából.

Ha a BKM vezére bérbe ad nekünk egy hókotrót, szívesen megyünk a szintén általa vezetett MOHU Budapest kukásautói előtt egy kanyart megnyugtatásként, mert, bár már az utcák nagy része jól járható, felszórták, a szemétszállítás továbbra sem állt helyre, újabb kimaradások vannak a kerületben

– írta Facebook-bejegyzésében a polgármester, megszólítva a Budapesti Közművek (BKM) és a hulladékgazdálkodásért felelős MOHU Budapest vezetését.

„A MOHU Budapest vezetése eddig nem adott magyarázatot arra, miért maradt el már a nagyobb havazás előtt több helyen a szemét elszállítása. Mostanra viszont már ennél jóval fontosabb, hogy mikor indul újra.

Elfogadhatatlan, hogy járható utcákban gyűlik a bezsákolt szemét, ami további problémákat generálhat. Nem szeretnénk, ha a hegyvidékihez hasonló vaddisznóhelyzet állna elő azért, mert a hetekig kint hagyott zsákok könnyű élelemként vonzzák a vaddisznókat” – írta a kerület vezetője.

Cikkünk élesítése előtt röviddel Őrsi fejleményekről számolt be a poszt alatt, mégpedig a MOHU Budapesttől érkezett választ idézte, miszerint:

Amennyiben az útviszonyok és az időjárási körülmények lehetővé teszik – úgy ezen a hétvégén (január 17–18.), a fővárosi hulladékbegyűjtésben, főleg a magasabban fekvő utcákban tapasztalt elmaradásokat a MOHU Budapest a lehetséges legnagyobb mértékben pótolni fogja. […] A hétvégén több mint 1000 munkatárs fog a még fennálló elmaradások pótlásán túlórában dolgozni.

Lapunk megkeresésére reagálva az önkormányzati Közösségi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője, Gyülvészi András elmondta: egyelőre megvárják, hogy a hétvégi, túlórában történő szemétszállítás után rendeződik-e a helyzet, arról ugyanakkor továbbra sem adott tájékoztatást a MOHU, hogy a rendkívüli időjárás előtti napokban miért akadozott a szolgáltatás.