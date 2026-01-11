Hetek óta elmarad a szemétszállítás Budán a polgármester szerint

Tájékoztatást és magyarázatot vár a II. kerület a MOHU Budapesttől az elmaradt szemétszállítások miatt, közölte Őrsi Gergely polgármester a Facebookon.

Levélben fordultam Mártha Imréhez, a MOHU Budapest vezérigazgatójához a kerület több részét érintő szemétszállítási problémák miatt. Elfogadhatatlan, hogy több utcában már a karácsony környéki szállítások is elmaradtak. Nem indokolható a kiesés egésze az időjárással, ráadásul több olyan utcát érint a kimaradás, ami járható volt az esedékes szemétszállítás idején, az FKF takarította

– jelezte a kerületvezető.

Hozzátette, a MOHU Budapest vezérigazgatójától választ várnak arra a kérdésre, hogy mikor várható a szemétszállítás újraindulása vagy a kihelyezett kukák ürítésének pótlása, magyarázatot a hosszas kimaradásra, és tájékoztatást arról, hogy teljes számlát tervez-e küldeni a MOHU Budapest azoknak a lakóknak is, akiknek akár három hétig sem ürítették a kukáját.

Bízom benne, hogy a lehető leghamarabb megindul az elmaradt szemétszállítások pótlása. Amint hivatalos választ kapunk, természetesen beszámolunk róla

– zárta a posztot.