Lázárék újragondolják az útdíjemelést

A korábban bejelentett útdíjemelés visszavonásáról és további egyeztetésekről állapodott meg szerdán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel – írja a Világgazdaság.

Az érdekképviseleti szervek újfent amellett érveltek, hogy a március 1-jén hatályba lépő, 35 százalékos útdíjemelés terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni. Erre tekintettel Lázár János tárcavezető miniszter kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az állami és érdekképviseleti szervek együttműködésével.

Az ÉKM elmondta: célja továbbra is az, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2×2 sávos úthálózaton bonyolódjon le, mert ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára is kisebb terhet jelent.

A tárca korábban egyeztetett a december 22-i kamionos tüntetés szervezőivel is. A minisztérium azt követően közleményben jelezte, hogy egy új keretrendszert kíván kialakítani, amely figyelembe veszi a hazai fuvarozók gazdasági érdekeit.