fuvarozókLázár Jánosútdíjemelés
Belföld

Lázárék újragondolják az útdíjemelést

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 01. 14. 21:04
Adrián Zoltán / 24.hu

A korábban bejelentett útdíjemelés visszavonásáról és további egyeztetésekről állapodott meg szerdán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel – írja a Világgazdaság.

Az érdekképviseleti szervek újfent amellett érveltek, hogy a március 1-jén hatályba lépő, 35 százalékos útdíjemelés terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni. Erre tekintettel Lázár János tárcavezető miniszter kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az állami és érdekképviseleti szervek együttműködésével. 

Az ÉKM elmondta: célja továbbra is az, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2×2 sávos úthálózaton bonyolódjon le, mert ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára is kisebb terhet jelent.

A tárca korábban egyeztetett a december 22-i kamionos tüntetés szervezőivel is. A minisztérium azt követően közleményben jelezte, hogy egy új keretrendszert kíván kialakítani, amely figyelembe veszi a hazai fuvarozók gazdasági érdekeit.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Szerintem 55 évesen így kell kinézni” – Szabó Győző félmeztelen fotókon mutatta meg, mennyire kigyúrta magát
Trump a grönlandi miniszterelnökről: Nem tudom, ki az, de ebből nagy gondjai lesznek
Medián: Tovább nőtt a Tisza előnye, a Fidesz a biztos szavazó pártválasztóknál még gyengült is
„Ha késlekedünk, nem lesz ugyanaz a hatás” – gyorsított eljárásokat és kivégzéseket szorgalmaz az iráni legfelsőbb bíróság elnöke a tüntetőkkel szemben
Szőlő utcai intézet épülete
Volt Szőlő utcai növendék: Az egyik nevelő airsoft pisztollyal lövöldözött a gyerekekre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik