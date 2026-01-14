Erre figyeljenek azok, akik diákigazolvánnyal utaznak a BKK járatain

Az elmúlt hetekben több félreértés is napvilágot látott a tanulóbérletekhez kapcsolódó adatfeltüntetési szabályokról – írta szerdai közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tanulóbérletek esetében korábban az oktatási azonosító szám feltüntetését javasolták, mivel az intézményváltástól függetlenül állandó azonosító, idézték fel, 2025-ben azonban az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalást közölt, melynek értelmében a közlekedési szolgáltatók nem kérhetik az oktatási azonosító szám megadását, mivel az személyes adat, amelynek kezelésére a személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályok nem adnak felhatalmazást.

Az állásfoglalás alapján a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken – és az adatkezelési elvek miatt a tanuló Budapest-bérleteken is – a diákigazolvány száma vagy egy személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) száma tüntethető fel. Azoknak, akik még nem rendelkeznek diákigazolvánnyal, és csak ideiglenes igazolással rendelkeznek, személyazonosító okmány számát kell megadniuk.

A cég fontosnak tartotta kiemelni, hogy az új szabályok a következő tanévtől lépnek hatályba, és 2026. augusztus 31-ig türelmi időszak van érvényben. Ez idő alatt, amennyiben a jogosultság egyértelműen igazolható, a közlekedési szolgáltatók nem szabnak ki pótdíjat, csupán felhívják a figyelmet a változásra.

Az ellenőrzések során a kedvezményes bérlet mellé továbbra is fel kell mutatni a diákigazolványt vagy az ideiglenes igazolást, és szükség esetén személyazonosító okmány bemutatását is kérhetik az ellenőrök. Megjegyezték, a BKK üzletszabályzata jelenleg még a korábbi gyakorlatot tükrözi, azonban a diákigazolványokra vonatkozó szabályok frissítése hamarosan megtörténik.