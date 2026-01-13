A BKK bevárja a későn érkező repülőgépeket

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a rendkívüli időjárási helyzethez igazodva sűríti a repülőtérről a városba közlekedő járatokat keddről szerdára virradó éjszaka annak érdekében, hogy az utasok a késői landolások ellenére is kiszámíthatóan juthassanak el úti céljukhoz – tájékoztatta a BKK kedden az MTI-t. A havazás okozta légi közlekedési fennakadások miatt több repülőgép késve, az éjszakai órákban érkezik meg Budapestre – tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy a BKK folyamatosan figyeli a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről érkező forgalmat, és szükség esetén az éppen aktuális forgalomhoz igazítja a repülőteret a belvárossal összekötő 100E Repülőtéri Expressz és a Kőbánya-Kispest metróállómásig közlekedő 200E autóbuszok menetrendjét.

Mindenhol hatással volt a hideg a közlekedésre

Emlékeztettek: az elmúlt napok téli időjárási helyzete Európa-szerte hatással volt a közlekedésre, egyes nemzetközi repülőtereken járatokat töröltek, vagy a gépek csak késéssel tudtak felszállni. Keddről szerdára virradó éjszaka ezért várhatóan a megszokotthoz képest több repülőgép landol a budapesti légi kikötőben.

A sűrített buszjáratok indulási időpontjai megjelennek a repülőtéren elhelyezett „FUTÁR kijelzőkön”, valamint a BudapestGO alkalmazásban is, amelyet a BKK kifejezetten ajánl a Budapestre érkező utasoknak. A szükséges jegyek és bérletek nemcsak a helyszíni automatákból, hanem gyorsan és kényelmesen a BudapestGO alkalmazásban is megvásárolhatók – tartalmazza a közlemény.

(MTI)