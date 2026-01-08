Már 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, miközben 200 millióra büntetné az ügyészség

Immár több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján – tudta meg a 24.hu.

A végrehajtói kar volt elnöke számára – mint megírtuk – a köztestület régi-új elnöksége biztosítja, hogy továbbra is százmilliókat kasszírozzon olyan közfeladat elvégzése után, amit felfüggesztése okán nem ő lát el.

Schadl a letartóztatása idején, a börtönben ülve is 189 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként. E gyakorlat azóta is töretlen, dacára, hogy a végrehajtói kart felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) többször jelezte, hogy a végrehajtói hivatásrend megújításán dolgozik. Ennek eddig egyetlen szemmel látható jele volt, az, hogy 2023 májusában tisztújítást tartottak a végrehajtóknál, és az új elnök Varga Judit volt igazságügyi miniszter egykori egyetemi évfolyamtársa, Lupkovics Beáta lett. A testületbe két olyan végrehajtó is bekerült, aki a korábbi elnökségnek is a tagja volt, e ténynek pedig Schadl esetében is jelentősége van.

A végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökének azért van továbbra is lehetősége, hogy százmilliókat keressen felfüggesztett végrehajtóként, mert a végrehajtói irodáját állandó helyettesítéssel az a Kovássy Szabolcs végrehajtó vette át, aki a 2015-ben Schadl vezetésével alakult elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is a tagja.

Kovássy a saját végrehajtói irodájával egyszerűen átvehette volna Schadl irodájának munkáját Budaörsön, de nem így tett.