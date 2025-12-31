Szilveszteri szuperlottó: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

December 27-én szombaton elmaradt az ötöslottó sorsolása, de csak azért, mert az újév első perceiben 7 milliárd forintos főnyereményért húzzák ki az úgynevezett szuperlottó nyerőszámait.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó Ötöslottó sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni. Akár telefonról SMS-ben, vagy alkalmazáson keresztül adjuk fel a lottószelvényt, akár a Szerencsejáték Zrt. honlapján keresztül, akár a lottózókban: az Ötöslottó fogadási határideje megegyezik. Egy szelvény 400 forintért vásárolható meg.

A sorsolás közvetlenül az óév befejeződése után, 2026. január 1-jén, 00:20-tól lesz látható élőben a Duna csatornán.

A 7 milliárd forintos nyeremény csaknem 400 millió forinttal haladja meg az eddigi legmagasabb, ötös lottón nyert összeget, amelyet 2024. október 19-én vihetett haza egy szerencsés. Eredetileg 2,5 milliárd forint a főnyeremény, azonban a különleges alkalomra a Szerencsejáték Zrt. kiegészítette ezt az összeget.

Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője korábban arról beszélt, „a forgalom nagyon eltérő az egyes városokban, de több év átlagában legalább 2-2,5-szerese annak, ami megszokott ebben az időszakban.” Hozzátette, hogy sokan akkor is betérnek most a lottózókba, ha egyébként nem szoktak játszani. Akik pedig rendszeresen lottóznak, azok a megszokottnál több mezőt töltenek ki, hogy megnöveljék az esélyeiket.

Aki elviszi a főnyereményt, az a 06209330630-as telefonszámon jelentkezhet a pénzért. Ezt követően a Szerencsejáték Zrt. telefonon egyeztetett időpontban fogadja majd, és két meghatározott alkalmazott találkozik velük elszeparált környezetben. A nyertes kilétét még a cég munkatársai előtt is titkolják. A találkozón ellenőrzik a személyes adatokat és a nyertes szelvényt, majd rögzítik a számlaszámot, amire a nyereményt fogják utalni. Ez minden esetben csak a nyertes saját számlaszáma lehet.

A nyertesnek kilencven nap áll majd a rendelkezésre, hogy felvegye a nyereményt.

Arról itt írtunk korábban, hogy mekkora a telitalálat esélye a szuperlottón.