Miért nem közöltük az ötöslottó nyerőszámait?

A 24.hu olvasói megszokhatták, hogy szombaton esténként közzétesszük az ötöslottó sorsolásának aktuális eredményét: a nyerőszámokat és a nyeremények összegét. Ezúttal azonban hiába böngészik a lapunkat, nem találhatják meg a sorsolásról szóló beszámolónkat, ugyanis kivételesen nem szombati napon tartják az ötöslottó esedékes sorsolását, hanem újév hajnalán.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Szerencsejáték Zrt. az ötöslottóra építve egy különleges nyereményjátékot hirdetett meg 2025 végére: az úgynevezett Szilveszteri Szuperlottót, amelynek a főnyereménye – az aktuális nyereményösszeg kiegészítésével – 7 milliárd forint lesz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szelvények vásárlására a szokottnál hosszabb idő áll rendelkezésre.

A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint akár egyetlen lottószelvény megvásárlásával – azaz 400 forintos befektetéssel – bárki 7 milliárd forintot nyerhet az újév első órájában, aki december 20-a után vásárol ötöslottószelvényt, vagy van erre az időszakra szóló aktív öthetes szelvénye – és persze eltalálja mind az öt nyerőszámot.

Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója közleményében úgy fogalmazott: „a célunk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb és különleges hagyományokkal bíró ötöslottó játékunk ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt. Az ötöslottó nemcsak a Szerencsejáték Zrt. identitásának része, hanem a magyar családoké is, hiszen bevezetése óta a harmadik nemzedék nő fel. Guller hozzátette:

Az ötöslottó már a bevezetésekor hagyományt teremtett, és főnyereménye az elmúlt közel 7 évtizedben több mint 500 család életét változtatta meg. Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot, amely az ötöslottóhoz kapcsolódva az újév első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó ötöslottó-sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév lezárultával, 2026. január 1-jén, nulla óra 20 perctől látható a számok kisorsolása élőben a Duna tévén.

Ha több játékosnak is telitalálata van, a nyeremény egyenlő arányban oszlik meg közöttük.