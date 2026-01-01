Íme a Szilveszteri Szuperlottó számai

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki csütörtökön az ötös lottón, a Szilveszteri Szuperlottón:

17, 28, 36, 70, 82

A Szilveszteri Szuperlottó rekordösszegű, 7 milliárd forintos főnyereményt kínált. Ez a nyeremény jóval meghaladja az eddigi legnagyobb összeget, amelyet 2024 októberében nyertek, mivel a Szerencsejáték Zrt. az ünnepi alkalomra megemelte az eredeti 2,5 milliárdos főnyereményt.

A csütörtöki sorsoláson 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint; 3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint; 2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.