ötöslottó7 milliárdszilveszteri szuperlottóvalószínűség
Tech

Ennyi a telitalálat esélye a 7 milliárdos szilveszteri szuperlottón

Lottózó illusztráció a Kapás utcai 407-es lottózóban
Marjai János / 24.hu
admin Lányi Örs
2025. 12. 29. 09:07
Lottózó illusztráció a Kapás utcai 407-es lottózóban
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére: a Szilveszteri Szuperlottó esemény keretében 7 milliárd forintra emelik az Ötöslottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb a fogadási idő is. A szokásos szombati, tehát esetünkben december 27-ei húzás helyett tehát 31-én kerül sor a győztes kihirdetésére, már ha persze akad ilyen.

Mivel ekkora volt a lehetséges nyeremény összege, sokan úgy is nekiláttak a szelvények kitöltésének, hogy korábban ritkán, vagy egyáltalán nem is lottóztak. Ahhoz, hogy megmondhassuk, mennyi a győzelem esélye, a valószínűségszámítást kell segítségül hívni.

Ennek szabályai szerint a kedvező esetek számát le kell osztani az összes esetek számával, ami az ötös lottó esetében így fest: 86x87x88x89x90/1x2x3x4x5.

Ennek eredménye, hogy összesen 43 949 268 darab szelvényt kellene megvenni és kitölteni ahhoz, hogy az összes lehetséges variáció kint legyen. Ez a jelenlegi 400 forintos szelvénnyel számolva 17 579 707 200 forintba kerülne, így nem igazán éri meg ennyit költeni egy 7 milliárdos fődíjra. Annál is inkább, mert ha több győztes van, a nyeremény összege közöttük oszlik el.

Kapcsolódó
Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forintot lehet nyerni
Mutatjuk a részleteket!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Versenyen halt meg egy 12 éves fiú, börtönbe kerülhetnek az egyiptomi úszóvezetők
Négy népbiztost ítéltek halálra, de őket sem végezték ki
A levegőben ütközött össze két helikopter
Ez volt az egyik utolsó videófelvétel Brigitte Bardot-ról
„Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik