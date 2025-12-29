A Szerencsejáték Zrt. különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére: a Szilveszteri Szuperlottó esemény keretében 7 milliárd forintra emelik az Ötöslottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb a fogadási idő is. A szokásos szombati, tehát esetünkben december 27-ei húzás helyett tehát 31-én kerül sor a győztes kihirdetésére, már ha persze akad ilyen.

Mivel ekkora volt a lehetséges nyeremény összege, sokan úgy is nekiláttak a szelvények kitöltésének, hogy korábban ritkán, vagy egyáltalán nem is lottóztak. Ahhoz, hogy megmondhassuk, mennyi a győzelem esélye, a valószínűségszámítást kell segítségül hívni.

Ennek szabályai szerint a kedvező esetek számát le kell osztani az összes esetek számával, ami az ötös lottó esetében így fest: 86x87x88x89x90/1x2x3x4x5.

Ennek eredménye, hogy összesen 43 949 268 darab szelvényt kellene megvenni és kitölteni ahhoz, hogy az összes lehetséges variáció kint legyen. Ez a jelenlegi 400 forintos szelvénnyel számolva 17 579 707 200 forintba kerülne, így nem igazán éri meg ennyit költeni egy 7 milliárdos fődíjra. Annál is inkább, mert ha több győztes van, a nyeremény összege közöttük oszlik el.