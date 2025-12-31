„De jó, hogy nincs köztük Mohamed”, „átteleltek a poloskák”, „bemértünk!” – 2025 legsúlyosabb politikus idézetei

A tízes listánál talán csak az beszédesebb, milyen minőségű mondások maradtak ki, először következzenek hát ezek:
- Barabás Richárd: Létezhet az az ország, ahol több a szivárványos és az EU-s zászló, és kevesebb a Nagy-Magyarország, ahol több a love, és kevesebb a hate
- Gyurcsány Ferenc: Én nem loptam, az kurvaisten
- Dobrev Klára: November van, hideg van, köd van, szombat van, hajnal van, gyorsan kucizzatok vissza!
- Lázár János: A németek elkúrták
- Hankó Balázs: Hidd el, nem jó azt olvasni, hogy Hankó „Bunkó” Balázs jön ide fórumot tartani
- Kövér László: Borunkat és demokráciánkat napjainkban egzisztenciálisnak nevezhető veszélyek fenyegetik
- Magyar Péter: Toljuk le együtt a nadrágot, miniszterelnök úr! Áll az alku?
- Lázár János: Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit, ez is egy képesség
- Orbán Viktor: Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve
- Takács Péter: Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat
- Magyar Péter: A közpénz szívó magyar Drakula, gróf batidai Lázár János
- Forsthoffer Ágnes: A WC-papír az ország szimbóluma lett
- Magyar Péter: Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaridban nevelkedő zebráktól?
- Nagy Márton: Ha beáll mögéd egy nagy kigyúrt ember, akkor nem kötnek beléd
- Menczer Tamás: A Pride legyen az Andrássy út helyett a Mecsekben? Nem! Sehol ne legyen!
- Kövér László: A bukott posztkommunisták helyébe – idegen megbízói utasítás szerint – egy harsány hazudozó, a régihez hasonlóan tehetségtelen, de személyes ambícióit kordában tartani nem tudó új Károlyi Mihály lépett, akinek mindössze annyi a feladata, hogy miután elárulta korábbi politikai közösségét, csapja be a teljes magyar nemzetet is, annak érdekében, hogy előkészítse a terepet a magyargyűlölet új kunbéláinak a színrelépéséhez
- Szentkirályi Alexandra: Főpridemester úr!
- Németh Balázs: Anyátok!
- Varga Judit: Ha ebben a versenyben egy olyan embernek, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni
10. Takács Péter: Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat, te, aki quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz egész nyáron?!
Az idézet természetesen Magyar Péternek szól: „Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat. Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron. Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam – a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott… ez van, meló van. Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”
A kontextus: A Tisza Párt elnöke a székesfehérvári kórházban kereste a kákán a csomót, ahol baktérium ütötte fel a fejét a vízhálózatban, a vízvezetékszerelők pedig még a kismamák vajúdása közben sem tették félre a munkát, mire Magyar hazarendelte volna a nyaralásáról az egészségügyi államtitkárt.
9. Szamosvölgyi Péter: Bemértünk!
Az idézet: „Gyáva senki vagy! Bemértünk! Találkozunk!”
A kontextus: A sátoraljaújhelyi fideszes polgármester kommentelőkkel csapott össze a bezáró, majd újranyíló szülészeti-nőgyógyászati osztály kapcsán, az őt „leszarosvölgyizőt” pedig válaszul egy nyelvi precíziós csapásmérő eszközzel vette célba.
8. Kocsis Máté: 25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt, egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom
Már előfizető vagyok, Belépek