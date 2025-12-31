idézetkocsis mátémagyar pétermohamed
„De jó, hogy nincs köztük Mohamed”, „átteleltek a poloskák”, „bemértünk!” – 2025 legsúlyosabb politikus idézetei

Takács Károly (balra), Orbán Viktor (középen), Szamosvölgyi Péter (jobbra). -
2025. 12. 31. 16:20
Rendkívüli év volt az idei: elképesztő mennyiségű és minőségű politikusi idézet született. A közélet élénk és szenvedélyes, a közös ügyeinkről szóló viták árnyaltak, de kemények. A hazai politikai kommunikációról csak azért nem írhatjuk, hogy idén felért a csúcsra, mert már eleve ott volt.

A tízes listánál talán csak az beszédesebb, milyen minőségű mondások maradtak ki, először következzenek hát ezek:

  • Barabás Richárd: Létezhet az az ország, ahol több a szivárványos és az EU-s zászló, és kevesebb a Nagy-Magyarország, ahol több a love, és kevesebb a hate
  • Gyurcsány Ferenc: Én nem loptam, az kurvaisten
  • Dobrev Klára: November van, hideg van, köd van, szombat van, hajnal van, gyorsan kucizzatok vissza!
  • Lázár János: A németek elkúrták
  • Hankó Balázs: Hidd el, nem jó azt olvasni, hogy Hankó „Bunkó” Balázs jön ide fórumot tartani
  • Kövér László: Borunkat és demokráciánkat napjainkban egzisztenciálisnak nevezhető veszélyek fenyegetik
  • Magyar Péter: Toljuk le együtt a nadrágot, miniszterelnök úr! Áll az alku?
  • Lázár János: Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit, ez is egy képesség
  • Orbán Viktor: Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve
  • Takács Péter: Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat
  • Magyar Péter: A közpénz szívó magyar Drakula, gróf batidai Lázár János
  • Forsthoffer Ágnes: A WC-papír az ország szimbóluma lett
  • Magyar Péter: Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaridban nevelkedő zebráktól?
  • Nagy Márton: Ha beáll mögéd egy nagy kigyúrt ember, akkor nem kötnek beléd
  • Menczer Tamás: A Pride legyen az Andrássy út helyett a Mecsekben? Nem! Sehol ne legyen!
  • Kövér László: A bukott posztkommunisták helyébe – idegen megbízói utasítás szerint – egy harsány hazudozó, a régihez hasonlóan tehetségtelen, de személyes ambícióit kordában tartani nem tudó új Károlyi Mihály lépett, akinek mindössze annyi a feladata, hogy miután elárulta korábbi politikai közösségét, csapja be a teljes magyar nemzetet is, annak érdekében, hogy előkészítse a terepet a magyargyűlölet új kunbéláinak a színrelépéséhez
  • Szentkirályi Alexandra: Főpridemester úr!
  • Németh Balázs: Anyátok!
  • Varga Judit: Ha ebben a versenyben egy olyan embernek, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni

10. Takács Péter: Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat, te, aki quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz egész nyáron?!

Az idézet természetesen Magyar Péternek szól: „Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat. Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron. Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam – a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott… ez van, meló van. Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

A kontextus: A Tisza Párt elnöke a székesfehérvári kórházban kereste a kákán a csomót, ahol baktérium ütötte fel a fejét a vízhálózatban, a vízvezetékszerelők pedig még a kismamák vajúdása közben sem tették félre a munkát, mire Magyar hazarendelte volna a nyaralásáról az egészségügyi államtitkárt.

Varga Jennifer / 24.hu Takács Péter érkezik a Digitális Polgári Körök nagygyűlésére 2025. szeptember 20-án a Papp László Budapest Sportarénában.

9. Szamosvölgyi Péter: Bemértünk!

Az idézet: „Gyáva senki vagy! Bemértünk! Találkozunk!”

A kontextus: A sátoraljaújhelyi fideszes polgármester kommentelőkkel csapott össze a bezáró, majd újranyíló szülészeti-nőgyógyászati osztály kapcsán, az őt „leszarosvölgyizőt” pedig válaszul egy nyelvi precíziós csapásmérő eszközzel vette célba.

8. Kocsis Máté: 25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt, egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom

