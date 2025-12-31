„De jó, hogy nincs köztük Mohamed”, „átteleltek a poloskák”, „bemértünk!” – 2025 legsúlyosabb politikus idézetei

A tízes listánál talán csak az beszédesebb, milyen minőségű mondások maradtak ki, először következzenek hát ezek:

10. Takács Péter: Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat, te, aki quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz egész nyáron?!

Az idézet természetesen Magyar Péternek szól: „Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat. Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron. Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam – a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott… ez van, meló van. Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

A kontextus: A Tisza Párt elnöke a székesfehérvári kórházban kereste a kákán a csomót, ahol baktérium ütötte fel a fejét a vízhálózatban, a vízvezetékszerelők pedig még a kismamák vajúdása közben sem tették félre a munkát, mire Magyar hazarendelte volna a nyaralásáról az egészségügyi államtitkárt.

9. Szamosvölgyi Péter: Bemértünk!

Az idézet: „Gyáva senki vagy! Bemértünk! Találkozunk!”

A kontextus: A sátoraljaújhelyi fideszes polgármester kommentelőkkel csapott össze a bezáró, majd újranyíló szülészeti-nőgyógyászati osztály kapcsán, az őt „leszarosvölgyizőt” pedig válaszul egy nyelvi precíziós csapásmérő eszközzel vette célba.

8. Kocsis Máté: 25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt, egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom