„Azt mondtam, hogy a következő hét hónapban mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Azoknak szólt, akik ezt nem akarták” – mondta Orbán Viktor az Öt műsorának felvételéről távozva a Balzac újságnak, amikor a kötcsei beszédének zárómondatáról kérdezték.

A miniszterelnök az idén először nyilvánosan közvetített kötcsei politikai szezonnyitó előadásának a végén azt mondta: „Ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve”.

A fenyegetőnek ható üzenetről mind Mikecz Dániel politológus a kötcsei beszédeket elemző cikkünkben, mind Török Gábor a 24.hu legutóbbi Törökülés podcastjában azt mondta, hogy az elsősorban nem a ellenfélnek és a választóknak szólt, hanem a kormánypárti politikustársaknak és a NER elitnek.

A Balzac azt is megkérdezte Orbántól, hogy Szijjártó Péter miért vett részt nemrég Kína és Hszi Csin-ping Pekingben tartott katonai díszszemléjén. „Azért ment ki, hogy ne kelljen nekem. Nagyon rendes tőle hogy kiváltott engem” – mondta. A miniszterelnök az eseményen nagy számban résztvevő diktátorokra utaló kérdésre azt válaszolta, hogy „ez a II. világháborút lezáró ázsiai győzelmi díszszemle. Miután mi elvesztettük a II. világháborút, én nem mehettem el”.