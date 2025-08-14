Takács Péter Magyarnak: Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat, te, aki quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz egész nyáron

Facebook-posztban és kommentekben reagált Takács Péter arra, hogy Magyar Péter csütörtökön személyesen is ellátogatott a székesfehérvári kórházba, ahol több kismama is arra panaszkodott, hogy vajúdás közben szerelők mentek be hozzájuk a vízproblémák miatt.

Az egészségügyi államtitkár szerint „Magyar Péter akárcsak a napraforgót, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni.”

Milyen beteglelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk. Magyar Péter és koalíciós partenere, a DK (Földi Judit) hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen. Hiába no, közös a gazda, közös az itiner! Folyamatos vádaskodásaikkal lekötik a szakembereket, akiknek mindennap az alaptalan rágalmaik cáfolásával kell foglalkozniuk

– írta.

Takács a hozzászólását úgy folytatta, a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják azt megoldani. Magyar Pétert viszont ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra, fűzte hozzá.

„A Tisza Párt ugyanis lelepleződött: nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték. Kiderült, hogy szakpolitikai elképzeléseik nincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel nem rendelkeznek. Nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés. Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit! Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegállátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz (nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött), úgyhogy inkább ne hátráltass!” – fogalmazott.

Magyar Péter nem várt sokáig a válasszal, amit a „te mit hazudozol már megint?” felütéssel kezdett.

Nem szégyelled magad, hogy egyszer nem látogattál el a fehérvári kórházba, ahol július 27. óta súlyosan fertőzött a csapvíz a gyermekintenzív, a gyermekgyógyászati és a szülészeti osztályon? Miközben épp vízparton nyaralsz felelős vezetőként, a frissen szült kismamák ásványvízzel próbálnak szülés után tisztálkodni

– írta.

Megkérdezte Takácsot, azt tudja-e, hogy „amikor Németországban 2013-ban a brémai kórházban ez a baktérium megjelent, akkor ott teljes osztálybezárás történt, az újszülötteket más intézménybe vitték. A fertőtlenítés után a csaptelepeket és szűrőket is lecserélték. „Remélem jól nyaralsz” – zárta a kommentet.

Ezt nem hagyta szó nélkül Takács sem, aki szerint az öngól is gól.

Pont a csapatókirály kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat. Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron. Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam – a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott… ez van, meló van. Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?

– kérdezte, de erre még nem érkezett válasz.

Mint ismert, Magyar Péter vasárnap mutatott be egy történetet, amely szerint a székesfehérvári kórház szülőszobájába úgy engedtek be vízvezetékszerelőket, hogy éppen ott volt egy vajúdó nő. A szülésre készülő kismama férje erre egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel.

A kórház nem sokkal később cáfolta, hogy szerelők jártak volna a szülőszobán, majd az apa azt kérdezte, hogy miért találna ki ilyet. Az RTL szerint a férfi részletesen is elmondta az ügyet, és egy kismama is arról írt, hogy szerelők törtek rá a kórházban.

Takács Péter egészségügyi államtitkár először cáfolta az esetet, majd elnézést kért, anélkül, hogy a történteket elismerte volna. Az államtitkár ezután csicskamédiázni kezdett és Magyar Péter állítólagos elmebajáról osztotta meg gondolatait.