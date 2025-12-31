a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. december 31.

Sydney szilveszteri 2025-2026
Claudio Galdames Alarcon / ANADOLU / Anadolu via AFP
24.hu
2025. 12. 31. 21:39
Sydney szilveszteri 2025-2026
Claudio Galdames Alarcon / ANADOLU / Anadolu via AFP

Boldog új évet kívánunk!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jennifer Lopez egyetlen mondattal elintézte azokat, akik szerint nem a korának megfelelően öltözködik
Finnország lefoglalt egy Oroszországból érkező hajót, miután megrongálódott egy tengeri kábel
Törvényi szintre emelték a rendeletet, ami lehetővé tette a klubok ideiglenes bezárását
Sulyok Tamás mégis ringbe száll Magyar Péterrel
„Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok” – dubajozás Rákoson, elszórt MNB-milliárdok, örökbe fogadott zebra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik