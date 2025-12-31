- Orbán Viktor a Fideszről: Olyan buszt még nem láttam, ahol egy-két bliccelő ne lenne, de az a fontos, hogy azok ne jussanak a kormány közelébe
- Rendőrök igazoltatták a Puzsér Róbert házibulijából hazafelé tartókat
- Karácsony úgy búcsúztatta az óévet, hogy Budapest nevében bemutatott a kormánynak
- Hawaiin és a Beverly Hillsben látták sétálgatni Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát
- Kést rántottak a dombóvári kórház orvosára, mert nem írt fel egy gyógyszert
- Az év utolsó napján osztott szét 12 milliárd forintot a településeknek a kormány
- „Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok” – dubajozás Rákoson, elszórt MNB-milliárdok, örökbe fogadott zebra
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 31.
Claudio Galdames Alarcon / ANADOLU / Anadolu via AFP
