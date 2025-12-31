Karácsony úgy búcsúztatta az óévet, hogy Budapest nevében bemutatott a kormánynak

Karácsony Gergely szerint 2025 a kormány és a főváros közötti nyílt konfliktusról szólt, amelyet ő „háborúskodásként” ír le. Állítása szerint a kormány többször próbálta ellehetetleníteni Budapestet jogi, politikai és pénzügyi eszközökkel, de ezek a próbálkozások sorra kudarcot vallottak.

De, hogy egy klasszikus kérdést idézzek: de sikerült? Szeretném mondani, hogy nem.

A főpolgármester a Facebookra feltöltött videóban példaként említette Rákosrendező ügyét, ahol kezdetben tagadták a főváros elővásárlási jogát, majd mégis bebizonyosodott, hogy Budapestnek igaza volt, és mára nemzetközi szinten is komoly szakmai érdeklődés övezi a terület jövőjét. Hasonló sikerként mutatta be a budapesti Pride megszervezését is, amelyet a tiltások ellenére megtartottak, és szerinte Budapest történetének egyik legnagyobb politikai demonstrációja lett.

Karácsony, aki a videóban szó szerint be is mutatott a Fidesznek, bírálta a kormány pénzügyi nyomásgyakorlását is: törvénytelen forráselvonásról és elmaradt kifizetésekről beszélt, különösen a közösségi közlekedésnek járó 12 milliárd forinttal kapcsolatban.

Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy a főváros pénzügyileg stabil maradt, rendezte a banki tartozásait, és ugyan egyes számlákat át kell vinni 2026-ra, Budapest képes lezárni az évet, és működtetni a közszolgáltatásokat. Hozzátette: