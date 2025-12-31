Kést rántottak a dombóvári kórház orvosára, mert nem írt fel egy gyógyszert

A Dombóvári Járási Ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája szerdán egy hónapra elrendelte a minősített közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal gyanúsított Tolna vármegyei férfi letartóztatását, aki késsel fenyegetett egy orvost, mert nem írt fel neki gyógyszert.

A nyomozás adatai szerint a negyvenes évei közepén járó férfi idén december elején szabadult több éves börtönbüntetéséből. Gerincbetegsége miatt erős fájdalomcsillapító- és egyben enyhe kábító hatású, vényköteles gyógyszereket szedett. Mivel jóval nagyobb mennyiségben szedi az előírtnál, a korábbi adagja elfogyott, így szüksége volt újabbra. Múlt hét szombaton emiatt elment a dombóvári kórház háziorvosi ügyeletére, ahol az édesanyja nevére akarta felíratni a gyógyszert.

A közlemény szerint az ügyeletes orvos ellenőrizte a nyilvántartásban, amely alapján közölte vele, hogy nem áll módjában felírni a gyógyszert.

A férfi erre ingerültté vált, majd a rendelőben egy kinyitott zsebkéssel hadonászva megfenyegette az orvost és annak asszisztensét, hogy amennyiben nem írják fel neki a követelt gyógyszert, akkor használni fogja a kést. Megszurkálja őket vagy önmagát, amúgy sem fél visszamenni a börtönbe. A fenyegetés hatására az orvos felírta a gyógyszert.

A nyomozó hatóság a férfit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítja, amely bűncselekmény 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A férfit korábban már több alkalommal ítélték el erőszakos bűncselekmények miatt, így az ügyészség álláspontja szerint esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, emellett az is, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást.

A nyomozási bíró minden tekintetben osztva az ügyészi indítványban foglaltakat, egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, közölték.