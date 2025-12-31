10. Mini-Dubajt álmodott Rákosrendezőre a Fidesz
A Fidesz nemzeti párt, életeszméje a magyar kultúra, s más semmi, így a Mini-Dubaj tervezésekor sem járt el másként, mint általában: a hazát minden elé tette. Minthogy annak foszthatatlan otthona a nyelve, sietett a kormánypárt, hogy méltó legyen Kazinczy Ferenc emlékezetéhez. Ő, ugye, stílusgazdaggá, a modernség kifejezésére alkalmasabbá mívesítette társaival, a magyar emberekkel a nyelvünket, mert mindenekfölött hitte: ebben él a nemzet. Objektív okok miatt a merengig és a szenvedélyig juthatott, ám a dubajozás jelentéstartományának krőzusi (nerkori szótárak szerint: matolcsyádámi) gazdagságát már nem érhette meg.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek