„Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok” – dubajozás Rákoson, elszórt MNB-milliárdok, örökbe fogadott zebra

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Csunderlik Péter
admin Pető Péter
admin Page Not Found
2025. 12. 31. 20:33
Csóti Rebeka / 24.hu
A MÁV leállása miatt taxival érkezik egy osztrák képviselő a betiltott, így minden idők legnagyobbjává váló Pride-ra, Gyurcsány Ferenc visszavonul, és miközben a gyerekek átműtésétől rettegünk, Matolcsy Ádám női álnéven igazgatja a jegybanki pénzen épült birodalom egyes részeit. Arról nem szólva, hogy a Gyurcsány-nagydíjas Tarr Zoltán tájékoztat: a választás után mindent lehet. Kell még valamit mondanunk, Ildikó? – tennénk fel a kérdést, ha nem remegnénk úgy, mint elsőgenerációs elektromos fogkefe, hogy mindenki azonnal az MTVA új műsorára kapcsol. A Page Not Found szerzői, Csunderlik Péter és Pető Péter az idén is összeállították ténykabaré típusú szilveszteri listájukat az esztendő kiemelkedő történéseiről. Íme 2025 közéleti csúcseseményei.

10. Mini-Dubajt álmodott Rákosrendezőre a Fidesz

A Fidesz nemzeti párt, életeszméje a magyar kultúra, s más semmi, így a Mini-Dubaj tervezésekor sem járt el másként, mint általában: a hazát minden elé tette. Minthogy annak foszthatatlan otthona a nyelve, sietett a kormánypárt, hogy méltó legyen Kazinczy Ferenc emlékezetéhez. Ő, ugye, stílusgazdaggá, a modernség kifejezésére alkalmasabbá mívesítette társaival, a magyar emberekkel a nyelvünket, mert mindenekfölött hitte: ebben él a nemzet. Objektív okok miatt a merengig és a szenvedélyig juthatott, ám a dubajozás jelentéstartományának krőzusi (nerkori szótárak szerint: matolcsyádámi) gazdagságát már nem érhette meg.

