Az év utolsó napján osztott szét 12 milliárd forintot a településeknek a kormány

24.hu
2025. 12. 31. 21:07

A 2027-es vizes világbajnokságra készülve komoly felújításon esik át a Duna Aréna – derül ki a 2025 utolsó napján megjelent Magyar Közlönyből. A 475/2025-ös rendelet szerint a következő munkák várhatók:

  • technológiai korszerűsítés – vízforgató rendszerek, energiahatékonysági fejlesztések.
  • nézőtéri kapacitás optimalizálása – komfortosabb ülőhelyek, jobb látási viszonyok.
  • biztonsági és fenntarthatósági szempontok – modern beléptető rendszerek, zöld megoldások.

A felújításból nem maradnak ki a legendás uszodák sem: a Hajós Alfréd és a Széchy Tamás uszodák fejlesztéséről szól ugyanis a 477/2025-ös rendelet. Ezeken a helyszíneken a medencék felújítása, a sportolói és edzői terek modernizálása, valamint a nemzetközi versenyekre alkalmas infrastruktúra kiépítése várható.

Milliárdok a településeknek

A 1595/2025. és 1596/2025. számú határozatok településüzemeltetési támogatásokat biztosítanak 401 önkormányzatnak, összesen mintegy 12 milliárd forint értékben. A megjelölt célok között az alapinfrastruktúra fenntartása és/vagy fejlesztése, a közszolgáltatások nyújtása, valamint településüzemeltetés szerepel.

A legnagyobb támogatást Komárom kapja 442 millió forinttal, ezt követi Hatvan 440 millió forinttal, majd Göd 412 millió forinttal, de a szűk élmezőnyben szerepel még Szigetszentmiklós 384 millió forinttal, Dunaharaszti 368 millió forinttal és Paks 254 millió forinttal.

