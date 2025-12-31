Rendőrök igazoltatták a Puzsér Róbert házibulijából hazafelé tartókat

Puzsér Róbert közéleti aktivista pár napja egy összejövetelt tartott a lakásán, ahonnan a hazafelé igyekvők közül többeket is célzottan igazoltattak – írja a Telex, miután kiszúrta Farkas Attila Márton publicista Facebook-posztját az esetről. Farkas, aki részt vett az összejövetelen, azt írta:

Csak utólag tudtam meg, hogy már a távozásom után Puzsér lakása körül több rendőrautó is cirkált, sőt valami rendőrségi mikrobusz is, nyilván csoportos őrizetbevételre készülve, aztán a hazafelé igyekvőket igazoltatták, átkutatták, még a taxikat is. Kábítószert nem találtak. Egy srác meséli, hogy valami bőrkabátos idegenek a lakásba is felmentek nézelődni, mintha ők is vendégek lettek volna.

Farkas szerint a rendőrök kábítószert kereshettek, de nem találtak senkinél.

A Telex az esettel kapcsolatban megkereste Puzsér Róbertet, aki megerősítette, hogy valóban igazoltatták a lakásán tartott összejövetelről távozókat, illetve több embert is kiszállítottak a taxiból, valamint autókat is megállítottak. Puzsér hozzátette, a környéken több rendőrautó is körözött azokat keresve, akik a bulijáról távoztak.

A portál az történtekkel kapcsolatban megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét, ahonnan azt a választ kapták, hogy a rendőrök a rendőrségi törvény meghatározott rendelkezései alapján intézkedtek. Felidézték: „a rendőr a feladatai ellátása során jogosult arra, hogy igazoltassa azokat a személyeket, akiknek a személyazonosságát a közrend és a közbiztonság védelme, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célok, a tartózkodás jogszerűségének ellenőrzése, közlekedésrendészeti ellenőrzés, illetve az érintett vagy más természetes, jogi személyek és szervezetek jogainak védelme érdekében szükséges megállapítani. Továbbá az igazoltatás során a rendőr jogosult az érintett személy ruházatát és járművét is átvizsgálni, amennyiben ez a személyazonosság megállapításához, a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszély elhárításához, bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának kivizsgálásához szükséges.”

A válasz alapján a Telex ismét rendőrséghez fordult azt tudakolva, hogy a Puzsér-féle összejövetelről távozókkal összefüggésben milyen bűncselekmény, szabálysértés gyanúja merült fel, ami miatt taxiból szállítottak ki embereket, illetve hogy milyen bűnmegelőzési, bűnüldözési cél merült fel az igazoltatás indokaként. A portál ezekre a kérdésekre egyelőre még nem kapott választ.