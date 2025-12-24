bod péter ákosgazdaságinflációnövekedés
Gazdaság

Bod Péter Ákos: 2025 a forint éve volt, de nem a gazdaságé

Adrián Zoltán / 24.hu
Bod Péter Ákos
24.hu
2025. 12. 24. 14:21
Adrián Zoltán / 24.hu
Bod Péter Ákos

Gazdasági mutatóink 2025-ös alakulása csalódást okozhatott annak, aki az előző év őszén elfogadott állami költségvetésbe foglalt adatokat komolyan vette

– így kezdi év végi visszapillantó cikkét Bod Péter Ákos az mfor.hu-n. A volt jegybankelnök dolgozatában arról ír, hogy a magyar gazdaság teljesítménye ebben az évben elmaradt a várakozásoktól, hiszen a tervezett növekedés nem valósult meg, az államháztartási hiány 5% körüli, s ez 2026-ra tovább nőhet. Minthogy 2026-ban országgyűlési választást rendeznek, komoly fiskális szigorítás nem várható.

Ugyanakkor – mint a közgazdász kiemeli – a forint értéke 2025-ben látványosan javult, különösen az euróhoz és a dollárhoz képest. Ennek fő okaként az MNB politikájának fordulatát jelöli meg: Varga Mihály márciusi kinevezése után a jegybank az infláció elleni küzdelmet és az árfolyam stabilitását tette prioritássá. Az év végén azonban a Monetáris Tanács „ülésről ülésre” döntési stratégiát jelentett be, ami lazítási lehetőséget sejtetett – erre a piac azonnali forintgyengüléssel reagált.

Bod Péter Ákos megjegyzi, hogy az eurócsatlakozás továbbra sem reális: Orbán Viktor nem akar eurót, de politikai fordulat esetén sem látszanak a valutaváltás feltételei.

Összességében a szakember úgy látja, a forint idei erősödése nem fundamentális gazdasági erőn, hanem egyéb tényezőkön – például a monetáris politikai változáson – nyugodott.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy víznyelőbe borul egy lakóhajó Angliában
Influenza: 46 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten
Így úszható meg a karácsonyi túlzabálás és a vele járó plusz kilók
310 ezres fizetésért keresnek gyermekfelügyelőt a Szőlő utcai javítóintézetbe
Molnár Áron a Loupe tüntetésén a szabad közterekért, a tiszta közbeszédért, levegőért.
Gulyás „gerinctelen” Gergelynek üzent karácsonyi videójában Molnár Áron
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik