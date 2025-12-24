Bod Péter Ákos: 2025 a forint éve volt, de nem a gazdaságé

Gazdasági mutatóink 2025-ös alakulása csalódást okozhatott annak, aki az előző év őszén elfogadott állami költségvetésbe foglalt adatokat komolyan vette

– így kezdi év végi visszapillantó cikkét Bod Péter Ákos az mfor.hu-n. A volt jegybankelnök dolgozatában arról ír, hogy a magyar gazdaság teljesítménye ebben az évben elmaradt a várakozásoktól, hiszen a tervezett növekedés nem valósult meg, az államháztartási hiány 5% körüli, s ez 2026-ra tovább nőhet. Minthogy 2026-ban országgyűlési választást rendeznek, komoly fiskális szigorítás nem várható.

Ugyanakkor – mint a közgazdász kiemeli – a forint értéke 2025-ben látványosan javult, különösen az euróhoz és a dollárhoz képest. Ennek fő okaként az MNB politikájának fordulatát jelöli meg: Varga Mihály márciusi kinevezése után a jegybank az infláció elleni küzdelmet és az árfolyam stabilitását tette prioritássá. Az év végén azonban a Monetáris Tanács „ülésről ülésre” döntési stratégiát jelentett be, ami lazítási lehetőséget sejtetett – erre a piac azonnali forintgyengüléssel reagált.

Bod Péter Ákos megjegyzi, hogy az eurócsatlakozás továbbra sem reális: Orbán Viktor nem akar eurót, de politikai fordulat esetén sem látszanak a valutaváltás feltételei.

Összességében a szakember úgy látja, a forint idei erősödése nem fundamentális gazdasági erőn, hanem egyéb tényezőkön – például a monetáris politikai változáson – nyugodott.