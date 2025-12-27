Szily Nóra Varga Juditnak: Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter

Varga Judit volt igazságügyi miniszter egy szóval reagált Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyet Szily Nórának adott: azt írta róla, hogy hányinger.

Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter…

– válaszolta az interjú készítője, aki elmondása szerint azért a saját oldalán írt Vargának, mert a volt fideszes politikus kikapcsolta a kommentelést a posztja alatt. Szily Nóra arra az interjúra utalt, amelyet Varga Judit saját politikai karrierje végén és férje közéleti pályája elején adott Hajdú Péternek a Frizbi TV YouTube-csatornáján, és amelyben részletesen beszélt Magyar Péter fizikai és verbális bántalmazásairól.

„Vajon a gyerekek ép cseperedését szolgálja-e, ha így – egy elborzasztó állapottal (HÁNYINGER!) – minősíti nyilvánosan az édesapjukkal készült beszélgetést?” – tette fel a kérdést Szily Nóra, hozzátéve, hogy megérti Varga válás után feldúltságát, de értetlenül áll az előtt, hogy miért nem a kamasz fiait óvja „ezekben a viharos időkben”.

Varga Judit, akit ősszel több prominens fideszes politikus is győzködött a visszatérésről, a 24.hu-nak korábban azt nyilatkozta esetleges politikai szerepvállalásáról, hogy „ha a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni”.