magyar péterszily nóravarga judit
Belföld

Varga Judit egy szóval reagált Magyar Péter karácsonyi interjújára

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 12. 27. 18:22
Szajki Bálint / 24.hu

Egyetlen szóval reagált Varga Judit volt igazságügyi miniszter Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyet Szily Nórának adott.

Hányinger…

kommentálta Varga volt férje interjúját, de azt bővebben nem részletezte, mi keltette benne ezt az érzetet.

Magyar Péter a szóban forgó interjúban többek között arról beszélt, hogy politikusi karrierje kezdetén, amikor bement a Partizán stúdiójába, az édesanyja és néhány ismerőse megpróbálta lebeszélni, de miután kijött, már arra biztatták, menjen végig ezen az úton.

Arról, hogy mi egyébről beszélt a személyes hangvételű interjúban Magyar, az alábbi cikkünkben számoltunk be.

Varga Judit, akit ősszel több prominens fideszes politikus is győzködött a visszatérésről, a 24.hu-nak korábban azt nyilatkozta esetleges politikai szerepvállalásáról, hogy „ha a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni”.

Magyar Márai versével válaszolt

„Válasz a volt feleségemnek, a három csodálatos gyermekünk édesanyjának egy nappal a szeretet ünnepe után” – írta Magyar Péter, majd posztolta Márai Sándor Köszönet a nőknek című versét.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Vietnámi bérkommentelőket vásároltak, akik mérges fejet tettek a fiaimmal közös fotómra
Találja ki, hol járunk – és segítsen megfejteni az ismeretlen Fortepan-képek rejtélyét!
Lavinát indított el 60 ezer forint
Videóra vették, amint 122 szarvas vonult át az úton Nógrád megyében
Dreame X50 Ultra robotporszívó, Vivo X300 Pro okostelefon, Pixel Watch 4 okosóra és Lenovo Yoga 9 laptop teszt
Négy idei kütyü, amit még jövőre is érdemes megvásárolni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik