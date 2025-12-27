Varga Judit egy szóval reagált Magyar Péter karácsonyi interjújára

Egyetlen szóval reagált Varga Judit volt igazságügyi miniszter Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyet Szily Nórának adott.

Hányinger…

– kommentálta Varga volt férje interjúját, de azt bővebben nem részletezte, mi keltette benne ezt az érzetet.

Magyar Péter a szóban forgó interjúban többek között arról beszélt, hogy politikusi karrierje kezdetén, amikor bement a Partizán stúdiójába, az édesanyja és néhány ismerőse megpróbálta lebeszélni, de miután kijött, már arra biztatták, menjen végig ezen az úton.

Arról, hogy mi egyébről beszélt a személyes hangvételű interjúban Magyar, az alábbi cikkünkben számoltunk be.

Varga Judit, akit ősszel több prominens fideszes politikus is győzködött a visszatérésről, a 24.hu-nak korábban azt nyilatkozta esetleges politikai szerepvállalásáról, hogy „ha a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni”.