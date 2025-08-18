kocsis mátévarga juditwayne rooney
Kocsis Máté reméli, hogy úgy tér vissza Varga Judit a politikába, mint Wayne Rooney az Evertonba

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 08. 18. 14:55
Varga Jennifer / 24.hu

Csavard rá, Judit!

– ezzel a címmel osztott meg Reels-videót a Facebookján Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetőjét a videóban arról kérdezték, hogy van-e esély a kegyelmi botrányba belebukott, néhai igazságügyi miniszter, Varga Judit visszatérésének a politikába.

Erre Kocsis úgy felelt: „Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”.

Varga Juditról Orbán Viktor többször is megemlékezett a nyári, miniszterelnöki podcast-turnén. Egy alkalommal elmondta, hogy „Juditban miniszterelnöki képességek voltak”, majd felidézte, hogy többször le akart mondani még miniszterként a bántalmazó kapcsolata miatt, de ő tartotta benne a lelket, legutóbb pedig kijelentette, hogy „ha én lettem volna Varga Judit férje, akkor ő lenne Magyarország első női miniszterelnöke”.

Rooney-nak egyébként nem sikerült különösebben emlékezetesre a visszatérése 2017-ben a Manchester Unitedből a nevelőklubjához: egy átlagos szezont húzott le az Evertonban, majd egy évre rá távozott is az MLS-be.

