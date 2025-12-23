blikktibay gábor
Otthagyja a Blikket Tibay Gábor, a lap főszerkesztő-helyettese

admin Vaskor Máté
2025. 12. 23. 08:47

Felmondott Tibay Gábor, a nemrég tulajdonost váltott, kormányközelbe került bulvárlap egyik főszerkesztő-helyettese – értesült róla a Media1.

Tibay a közösségi oldalán tette közzé, hogy 18 év után elhagyja a Blikket, amelynek az elmúlt több mint egy évtizedben főszerkesztő-helyettesként meghatározó szereplője volt.

Sziasztok, ritkán posztolok ide, de ez most egy ilyen alkalom. 18 év után – melyből 13 évet főszerkesztő-helyettesként tölthettem, köszönet és hála érte – távozom a Blikktől. Azért döntöttem így, mert szerintem vannak olyan idők és olyan helyzetek, amikor ez a helyes döntés. Köszönök mindenkinek mindent, nagyon jó kis évek voltak ezek, hiányozni fog, hiányozni fogtok

– írta Tibay Gábor.

A Blikk.hu impresszuma szerint Tibay Gábor mellett további három főszerkesztő-helyettes is szerepel a lap vezetésében.

